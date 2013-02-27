"گل های کاغذی" آغازگر جشنواره نمایش های کوتاه صحنه در اراک

دبیر جشنواره صحنه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سومین جشنواره نمایش های کوتاه صحنه با سه اولویت موضوع جایگاه تحکیم بنیان خانواده با تاکید بر

سیره عملی زندگی رسول اکرم(ص) در زندگی مبارکشان، فرهنگ ایثار و شهادت وقصص قرآنی و ادبیات کهن با حضور هشت نمایش در بخش رقابت و دو نمایش در

بخش مهمان برگزار خواهد شد.

خلیل الله خسروبیگی با بیان اینکه اجرای نمایش ها عصر روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ، نهم و دهم اسفند است، اظهار کرد: نمایش " گل های کاغذی" ،

"مهر اسماعیل"، "ژ3 با طعم قناری"، در بخش رقابتی و "رختشوی خانه " در بخش مهمان در روز اول جشنواره بر روی صحنه می روند.

وی افزود: پنج نمایش " آپارتمان"، "آقا یه سئوال"، "رنج قالی با طعم شلغم"،"جرم"، " قطاری به مقصد رویا" در روز دوم جشنواره اجرا خواهند شد.

خسروبیگی با بیان اینکه نمایش "شمیم یار" به عنوان نمایش مهمان در طی جشنواره ساعت پنج و سی دقیقه در محوطه فرهنگسرای آئینه برگزار خواهد شد، تصریح

کرد: جشنواره صحنه،یازدهم اسفند راس ساعت 16 با اعلام برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد.

وی افزود: دواران سومین جشنواره نمایش های کوتاه صحنه مسعود موسوی، فرشاد منظوفی نیا و رضا میرزایی هستند که این نمایشها را ارزیابی می کنند.

مروری بر آثار راه یافته به جشنواره در روز اول

گل های کاغذی روایت یک وکیل

گل های کاغذی داستان وکیلی را روایت می کند که در درگیری با موکلش به کما رفته است و همسرش مسئولیت زندگی را به عهده گرفته است و... .

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی سعید کمانی ر روز اول در حال اجراست و بازیگران این نمایش سعید کمانی و مهسا نظری هستند.

مهر اسماعیل نمایشی از قربانی شدن حضرت اسماعیل

مهر اسماعیل که به عنوان نمایش دومِ روز اول جشنواره به روی صحنه می رود داستان قربانی شدن حضرت اسماعیل را روایت می کند که اهریمنان میخواهند با وسوسه حضرت ابراهیم را از این کار منع کنند و...

محمد(حبیب) پارسا این نمایش را نویسندگی و کارگردانی کرده است و بازیگران این نمایش آرش رضایی، سید صائب میر ، محمد(حبیب) پارسا و عاطفه مختاری هستند.

ژ3 با طعم قناری داستانی از یک جاسوس آمریکایی

این نمایش به نویسندگی اسماعیل بایگی و کارگردانی بابک روزبه سومین نمایش اجرایی روز اول است که داستان سرباز آمریکایی را روایت می کند که برای جاسوسی به خاک ایران وارد شده است و...بازیگران این نمایش پوریا رضایی و محمد جواد شریفی هستند.

نمایش رختشوی خانه کاری از کارگاه بازیگری تجربه جوان حوزه هنری استان مرکزی در بخش مهمان در روز اول به عنوان آخرین کار به روی صحنه می رود.

نمایش های روز دوم با آپارتمان

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی محمد (امید) عباسی اولین نمایش اجرایی روز دوم است.

این نمایش داستان زن و مردی است که د دو آپارتمان مجاور یکدیگر زندگی میکنند و این همسایگی باعث آشنایی و ازدواج آن دو شده و...بازیگران این نمایش محمد (امید) عباسی و الهه فربد زاده هستند.

آقا! یه سئوال نمایشی از یک زندانی

این نمایش نوشته مهدی رضایی است و حسین احمدی آن را کارگردانی کرده است.

آقا یه سئوال، سومین نمایش روز دوم جشنواره است که به داستان مردی می پردازد که به ناحق به زندان افتاده است و...بازیگر این نمایش حسین غلامی است.

رنج قالی با طعم شلغم

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی ایمان ملکی پور چهارمین نمایشی است که در روز دوم به صحنه خواهد رفت که داستان قالیچه ای را روایت می کند که نذر امام رضا (ع) شده است و... ایمان ملکی پور و آتنا عزت پناه بازیگران ان هستند.

جرم داستان کارگر زن قالیخانه

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی شهرام سلطانی پنجمین نمایش روز دوم جشنواره خواهد بود و شهرام سلطانی، الهام عسگری و سپیده ساری در ان ایفای نقش می کنند.

جرم داستان کارگر زن قالیخانه ایست که به همکار خود که چهره زیباتری دارد حسادت می کند و...

قطاری به مقصد رویا آخرین مقصد جشنواره

این نمایش آخرین اجرای سومین جشنواره صحنه است که سید محمدمحمدی آن را نوشته و بهمن پارساآرا آن را کارگردانی کرده است.

داستان قطاری به مقصد رویا در قطاری که عازم اهواز است روی می دهد و روایت مردی است که با همسرش قصد سفر کرده و متوجه می شود که همسردومش در کوپه بغلی است و...بازیگران این نمایش سمیه(مهناز) سبزیچی و بهمن پارسا آرا هستند.

گفتنی است نمایش شمیم یار به کارگردانی مهدی دریایی در بخش مهمان در طول برگزاری جشنواره راس ساعت 17:30 در محوطه فرهنگسرا اجرا خواهد شد.