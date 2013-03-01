به گزارش خبرنگار مهر احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشستی در جمع دانشجویان دانشگاه ارومیه در پاسخ به دانشجویی مبنی بر اینکه با وضع موجود و اوضاع اقتصادی، آیا دولت موفق به اجرای چشم انداز توسعه خواهد شد یا نه، گفت: متاسفانه ما 8 سال این سند را از دست داده ایم ولی هر جا متمرکز شویم و نیروی خود را افزایش دهیم موفق خواهیم شد. این نشان دهنده این است که ظرفیت لازم وجود دارد. مثلا ما در علوم پایه در فناوری نوین موفق شده ایم.

هشت سال را در مسیر چشم انداز از دست دادیم

وی ادامه داد: گرفتاری ما این است که وقتی علوم پایه می خواهد به ارزش اقتصادی تبدیل شود یک فاصله بوجود می آید که الان در دولت نهم و دهم این فاصله بیشتر شده است. ما از این جهت 8 سال از دست داده ایم و ممکن است 4 سال دیگر نیز برای جبران از دست بدهیم و به آن اهداف نمی توانیم برسیم. هر چند توانایی دستیابی به بخشی از آن را داریم.

چرا رئیس دولت استیضاح نمی شود

توکلی در پاسخ به سئوال دانشجویی که پرسید با توجه به بی کفایتی های دولت چرا رهبر انقلاب استیضاح رئیس دولت را صلاح نمی دانند، گفت: ببینید یک مشی عمومی مقام رهبری دارند و آن اینکه همیشه در انتخاباتهایی که ایشان مسئولیت داشته اند مدافع رای حداکثری بودند. برخلاف برخی از بزرگان که به انتخابات محدودتر قائل هستند مثل آقای هاشمی رفسنجانی.

نماینده مردم تهران ادامه داد: رهبر انقلاب همیشه دفاع می کردند که مردم باید بیشتر بیایند، دفاع ایشان چه در دوم خرداد 76 که پیروزی آقای خاتمی غیر منتظره بود و چه در سال 88 در دفاع از رای مردم موضع گیری کردند. برعکس ادعای نادرست تقلب همیشه به رای مردم احترام می گذارد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از آنکه آقای احمدی نژاد تخلفاتی صورت داد که می شد به آن گفت پاره شدن نخ تسبیح و این روش احمدی نژاد تکرار شد ، فهم این موضوع برای همه اتفاق نیفتاد. منظور البته هم نظری انسانهاست. وقتی فشار خارجی شدید است، تغییر رئیس جمهور حمل بر این می شود که ثبات سیاسی در داخل نیست از این حیث مضر است.

توکلی با اشاره به اینکه درصدی از مردم هنوز تلقی ما را ندارند خاطرنشان کرد: اگر همین الان به شهرهای کوچک و روستاها بروید احمدی نژاد محبوبیتش بسیار زیاد است. خوب رهبری هم همراه مردم و یک ذره جلوتر می روند اگر خیلی جلوتر بروند مردم می گویند ما به تو نمی رسیم، مکتب پیامبران نیز همیشه همینطور بوده است.

نماینده مردم تهران این خط مشی را قابل دفاع دانست و گفت: البته سیاستمدارانی نیز ممکن است باشند که هزینه این روش را سنگین بدانند ولی عقلانی این است که در کشور خط مشی و مسائل مهم را یک نفر تعیین کند و این به معنی دیکتاتوری نیست، بلکه یک واقعیت عقلانی است که همه جوامع بشری به آن رسیده اند و عمل می کنند.

وی در ادامه با بیان مثالی گفت: در سال 2000 میلادی ، کنگره آمریکا یک قطعنامه آورد در محکومیت دولت عثمانی ترکیه به خاطر آنچه که آن را کشتار ارامنه در 27 آوریل سال 1914 می نامند .

توکلی با اشاره به اینکه قطعنامه آمریکا در محکومیت عثمانی ها بود گفت: این قطعنامه کاری با دولت فعلی ترکیه نداشت ولی دولت لائیک ترکیه تهدید کرد و گفت اگر شما این قطعنامه را تصویب کنید ما در روابط استراتژیک آمریکا تجدیدنظر خواهیم کرد.

نماینده ادامه داد: روزی که رئیس کنگره پشت صندلی نشست یک نامه خیلی فوری از کلینتون رسید که کلینتون در این نامه نوشته بود ای خدای من در شب 27 آوریل خوابم نمی برد، تا صبح ناراحت چنین شبی هستم که در سال 1914 قتل عام ارامنه رخ داده است اما ادامه داده بود ما با ترکیه هم پیمان استراتژیک هستیم.

نماینده مردم تهران گفت: در این نامه کلینتون، ترکیه را عضو ناتو در آستانه عضویت در اتحادیه اروپا دانسته و گفته بود ترکیه همسایه دشمن خونی ما صدام حسین و دشمن خونی ما جمهوری اسلامی ایران است. خلاصه آخر نامه نتیجه گرفته بود که تصویب قطعنامه اشتباه است و ذکر کرده بود من از محکم ترین و از موثرترین افراد شما می خواهم که این لایحه را از دستور خارج کنید که همان موقع لایحه را کنار گذاشتند و سراغ دستور بعدی جلسه رفتند.

وی با اشاره به مجلس ششم گفت: حالا در مجلس ششم وقتی رهبر انقلاب گفتند لایحه مطبوعات را از دستور خارج کنید عده ای در مجلس هوار کشیدند و گفتند این چه وضعیتی است؟ دیکتاتوری اتفاق افتاده است! اما باید بدانیم هر نظامی اختیار را به یک نفر می دهد آنجا اختیار با آقای کلینتون بود که با منشی اش ارتباط نامربوط داشت اینجا اختیار با یک ولی مهذبی است که از خیلی عیوب معمولی هم پاک است . به خاطر تمرینی که کرده ، معصوم نیست ولی تمرینی که کرده خودش را پاک نگه داشته است.

توکلی در ادامه به مثال دیگری اشاره کرد و گفت: در حمله سال 2001 به عراق مجلسین آمریکا با حمله مخالفت کردند اما بوش پدر با لابی مخالفت را وتو کرد و حمله صورت گرفت بوش پسر هم در هر دو کنگره مخالف داشت به خاطر حمله به عراق ولی سرانجام وتو شد و حمله انجام گرفت و این عمل کاملا عقلانی است.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: ممکن است کسانی بگویند این مصداق این طوری درست نیست من می گویم اشکالی ندارد ولی در نهایت یک نفر باید در کشور حرف آخر را بزند. برای همین رهبری الان فرمودند من فعلا نصیحت می کنم یعنی اگر تکرار شود ممکن است کار دیگری بکنند پس باید این چند ماه را صبر کنیم و بگذاریم بعضی ها آرام از قدرت کنار بروند تا انشاءالله دولت بهتری در آینده سر کار بیاید.

فساد اقتصادی در فساد سیاسی دوران موسوی ریشه دارد

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در فساد ذکر شده فقط دولت نهم و دهم نقش داشتند یا کسان دیگری نیز مانند هاشمی رفسنجانی دخیل بودند گفت: پدیده فساد یک باره رخ نمی دهد بلکه تدریجا اتفاق می افتد.

توکلی تصریح کرد: زمان آقای هاشمی و بعد از آن آقای خاتمی، فساد پایه گذاری شد البته اگر بخواهیم واقع بینانه به فساد نگاه کنیم بر می گردد به آخر دولت آقای موسوی که من در همان موقع در مورد جوانان یقه سفید یک بحثی داشتم.

نماینده مردم تهران ادامه داد: یقه سفیدان کسانی هستند که نفوذ دارند و از نفوذ خود استفاده می کنند که در این صورت فساد سیاسی درست می شود و فساد سیاسی پایه گذار فساد اقتصادی است. رانت خواری هایی که از قبل قدرت فراهم می شود فساد را به شدت تشدید می کند که اگر این گونه نگاه کنید نشان می دهد فساد ریشه دار است که از زمان موسوی شروع شده و به ترتیب وضعیت بدتر شده است.

وی با اشاره به اینکه فاصله ادعاهای احمدی نژاد با واقعیت خیلی بیشتر است تصریح کرد: همانطور که می بینیم فساد 3 هزار میلیارد تومانی در زمان دولت وی رخ داده هرچند گذشته نیز در آن تاثیر داشته ولی فساد این دولت بسیار بیشتر از دولت های قبلی است.

توکلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه حزب شما کدام اقدامات لازم را برای جلوگیری از این وضعیت انجام داده است، گفت: من حزب ندارم یک سایت دارم و تنها سیاستمداری هستم که مسئولیت سایتم را قبول می کنم و مرتب به دادگاه می روم.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: هر چند موفق نشده اند مرا محکوم کنند چون به حقوق خودم واقف و نحوه دفاع کردن را بلدم. البته شاکیان من عمدتا دولتی ها هستند.

وی با بیان اینکه با اینکه حزب ندارد اما بعضی از حرفهایش رای می آورد ، به ایده ای خود در مجلس درباره قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: پیشنهاد کمیسیون این بود که قیمت بنزین ظرف 5 سال به سقف کشورهای خلیج فارس برسد. در همان موقع من 5 بار در مجلس استدلال کردم که باید از رکود تورمی ترسید و این استدلال در نهایت منجر به این شد که در قانون آمد که قیمت تدریج در ظرف 5 سال تغییرکند و رای هم آورد البته من در جایی ترمز هستم و در جایی دیگر موتور.

دلایل رای توکلی به احمدی نژاد در 84 و 88

توکلی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید شما از حامیان احمدی نژاد بودید ولی چرا الان پشت وی را خالی کردید؟ گفت: من سال 84 خودم کاندیدا بودم که به خاطر مصالح به نفع آقای قالیباف کنار کشیدم اما در مرحله دوم که احمدی نژاد و هاشمی آمدند به صحنه، احمدی نژاد را به هاشمی ترجیح دادم.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در سال 85 یا 86 نیز با آشکار شدن اختلافات متوجه شدم که تصورم در مورد این درست نبوده تا رسیدیم به سال 88 همان موقع من در سخنرانی اردیبهشت 88 استدلال کردم که موسوی و احمدی نژاد هر دو شبیه هم هستند زیرا هم موسوی را می شناختم چون وزیرش بودم ولی گفتم اضطرارا ممکن است به احمدی نژاد رای دهم.

وی به دلیل اضطرار خود در انتخابات 88 اشاره کرد و افزود: طرفداران موسوی اقشاری از اجتماع هستند که قدرت ایجاد تحرک را مقابل رهبری برای موسوی فراهم می کردند حتی اگر خودش نمی خواست. اما طرفداران احمدی نژاد کسانی هستند که قدرت ایجاد قدرت اجتماعی در برابر رهبری را ندارند ولو اینکه بخواهند.

توکلی گفت: متاسفم که اولی خواست و کرد و دومی خواست و نتوانست. بنده به این معتقدم که اگر کسی به تشیع یعنی اسلام سیاسی معتقد باشد یا کسی که وطن دوست است و به ولایت فقیه خیلی اعتقادی ندارد یا کسی که عاقل است و کشور ایران با این مردمی که تربیت کرده که اکثرا روحیه پرخاشگری معقول دارند یعنی حق طلبی می کنند حتما باید بدانند اگر خدایی ناخواسته آسیبی به ولایت برسد ما سیاسیون نمی توانیم کنار بیاییم.

کاندیدای ریاست جمهوری باید ضمن "ولایت پذیری"، خود نقطه نظر داشته باشد

نماینده مردم تهران افزود: بنابراین توصیه می کنم کسی که می خواهد رئیس جمهور شود ناجوانمردی است که اگر ولایت فقیه را قبول ندارد کاندیدا شود ، باید حتما ولایت فقیه را قبول داشته باشد تا بتواند کار کند، البته باید شخصیتی باشد که "نقطه نظر" داشته باشد اما با ولی فقیه کار کند تا کشور را پیش ببرد، متاسفانه این دو نظر از این جهت لنگ می زدند و لنگ می زنند.

وی در پاسخ دانشجوی دیگری که اتفاقات اخیر را نوعی جنگ قدرت بین مجلس و دولت دانست و به توکلی انتقاد کرد گفت: روح کلام این دانشجو تذکر به امثال من است که بیشتر به فکر مردم باشید و تعبیر خوبی بکار بردند که خجالت بکشید از خون شهدا و آقا ، ولی روش پرسیدن سئوالت غلط است البته این روش که بعضی وقت ها ما بگوییم "ما برادریم و جامعه یک پدری دارد خلاصه صلوات بفرستید" همیشه جواب نمی دهد.

توکلی تصریح کرد: صلوات فرستادن بعضی وقت ها جواب می دهد ولی اکثرا جواب نمی دهد شما باید به کارهای متناقض دولت توجه کنید ببینید دولت و مجلس با هم اختلاف دارند حتی بعضی مواقع من مجلس را مقصر می دانم اما بیشتر جاها و خیلی بیشتر دولت مقصر است.

نماینده مردم تهران در ادامه جواب خود گفت: وقتی هدفمندی یک پدیده عینی اتفاق افتاده و دولت طوری عمل کرده که نتیجه اش منفی است یعنی این قانون16 ماده با 20 یا 30 حکم دارد که دولت 16 حکم آن را نقض کرده .

دولت فقط اسکناس چاپ می کند

وی ادامه داد: دولت فقط اسکناس چاپ می کند. بین دولت و مجلس اختلاف اساسی رخ داده است. من نماینده شما هستم از این هم وحشت نمی کنم که به قدرت طلبی متهم شوم. سابقه من روشن است اما هشدار شما خوب بود که ما هم بدانیم باید مواظبت کنیم.

توکلی در پاسخ سئوالی مبنی بر اینکه چرا به جای انتقاد طرحی را آماده و برای اجرا ابلاغ نمی کنید توضیح داد : ببینید مجلس ما یک ناکارآمدی دارد البته به چند دلیل. البته من زمانی گفتم مجلس در راس امور است ولی مجلسی که این طور رفتار می کند خودش را از راس امور دور می کند. یکی از مشکلاتی که وجود دارد مشکل ساختاری است و آن اینکه نظام پارلمانی بدون حزب کارآمدی اش پائین می آید. متاسفانه ما حزب موثر در کشور نداریم.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه بیشتر این گروه هایی که خود را به عنوان حزب به وزارت کشور معرفی می کنند کلوپ قدرت هستند خاطرنشان کرد: همه اینها می آیند و می روند. مثلا کارگزاران با دولت هاشمی آمد و رفت، مشارکت با دولت خاتمی آمد و رفت، نگویید تعطیل کردند چون قبل از اینکه تعطیل کنند رای نیاورد.

وی گفت: در تهران خاتمی شخصا برای نامزدهای مشارکت فعالیت کرد که فقط یک نفر رای آورد آن هم به خاطر خانه کارگر.

توکلی اینکه هر شخصی می تواند در کشور کاندیدا شود را بسیار بد دانست و گفت: این روش باعث شده هر کسی که خوش تیپ باشد، زبان باز و پول خرج کن باشد می تواند درصدی از آرایش را بالا ببرد.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: مثلا من برای اینکه رای بیاورم قول هایی می دهم که به مذاق شما خوش بیاید . می گوییم نمی گذارم دریاچه ارومیه خشک شود یا چند قول دم دستی می دهم اما به محض اینکه وارد مجلس می شوم می افتم دنبال وعده ایی که داده ایم. آن موقع اتفاقی می افتد که از شان نمایندگی خارج می شوم هر چند بعضی شهرها نماینده های قوی دارند مثل آقای قاضی پور در شهر شما.

کار مجلس بدون حزب پیش نمی رود

وی با اشاره به اینکه کار مجلس بدون حزب خوب پیش نمی رود، تصریح کرد: من گاهی دنبال 9 نماینده می گردم که امضایشان را از پای طرح پس نگیرند ولی نماینده ای که ملی نگاه نمی کند و تفکر منطقه ای دارد امضایش را پس می گیرد.

توکلی گفت: نماینده ای که خُردنگر است نمی تواند وظایفش را درست انجام دهد همه اینها مشکلات رفتاری و ساختاری است حال به اینها مال دوستی و قدرت طلبی را اضافه کنید و اینطور می شود که مجلس کارآمدی اش پائین می آید و ناکارآمد می شود.

وی افزود: اینها نشان دهنده این است که مجلس مثل ژله ای شده که در داخل یخچال نگذاشته اند البته من یک وقتی گفتم مجلس بیمار است که آقای لاریجانی با ناراحتی گفت مجلس بیمار نیست.

توکلی با اشاره به اینکه دو سوم وقت مجلس برای اصلاح قوانین صرف می شود تصریح کرد: اینها نشان دهنده ناکارآمدی است که باید اصلاح شود.

نماینده مردم تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر حمایتش از دولت کوپنی گفت: من از دولت کوپنی حمایت نکردم من از توزیع کالاهای ضروری دفاع کردم و به آن افتخار می کنم.

وی از دلایل افتخار خود به این طرح اشاره کرد و گفت: می گویند کوپنیسم همان کمونیسم است در حالی که توزیع و سهمیه بندی یک سری از کالاهای ضروری ابزار سیاستی است در دست دولتها برای حمایت از اتباع خود.

توکلی ادامه داد: الان در آمریکا 47 میلیون و 531 هزار نفر کوپن غذا می گیرند و با آن فقط می توانند غذا بخرند نه مشروب یعنی نزدیک 18 درصد جمعیت آمریکا، حال چرا آنها این کار را می کنند برای اینکه در آنجا رکود تورمی ایجاد شده است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه نباید بگذاریم مردم له شوند تصریح کرد: همیشه کار خوب و طرح خوب جواب می دهد. من از این کار دفاع کردم و اعتقاد دارم اگر این حمایت صورت نگیرد آن حیایی که درموردش حرف می زنیم و مردم ما از آن برخوردارند ممکن است دیگر جواب ندهد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرکت اصلاح طلبان درانتخابات و برخورد شورای نگهبان گفت: به نظر من اگر اصلاح طلبان دور یک نفر جمع شوند رقابت با آنها سخت می شود.

توکلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در انتخابات آینده نامزد خواهد شد یا نه گفت من در انتخابات نامزد نمی شوم.