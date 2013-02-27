کاله از صعود به فینال بازماند!

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز چهارشنبه دیدار برگشت تیم‌های کاله و پیکان در حضور 2500 تماشاگر به میزبانی آمل برگزار شد که طی آن شاگردان بهروز عطایی برابر مهمان خود تن به شکست دادند.

آملی‌ها در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کردند که نتیجه گیم نخست را از دست دادند. بازیکنان این تیم در گیم چهارم هم شکست خوردند تا این بازی همانند بازی نخست به گیم پنجم کشیده شود. البته این بار و بر خلاف بازی نخست، این شاگردان پیمان اکبری بودند که نتیجه این گیم را از آن خود کردند و برنده نهایی بازی شدند. نتیجه کامل دیدار دوم تیم‌های کاله و پیکان در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر به شرح زیر است:

* کاله آمل 2 - پیکان تهران 3

(24 بر 26)، (25 بر 20)، (25 بر 20)، (23 بر 25)، (13 بر 15)

کاله با متحمل شدن این شکست از صعود زودهنگام به مرحله نهایی بازماند. مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می‌شود. بدین ترتیب با توجه پیروزی کاله در دیدار نخست و پیروزی پیکان در دیدار دوم، دو تیم شرایط مساوی پیدا کردند تا دیدار سوم میان آنها تعیین کننده تیم فینالیست باشد. این دیدار چهارشنبه هفته آینده در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور میان دو تیم سایپا و متین در سالن انقلاب کرج در جریان است.