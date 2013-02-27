به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز چهارشنبه تیم سایپا در سالن انقلاب کرج به مصاف متین ورامین رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه 3 بر 2 شکست دهد.

در جریان این بازی تماشاگران دو تیم با توهین به یکدیگر و تیم مقابل مشکل ساز شدند. اما حاشیه های آنها زمانی به اوج رسید که بازیکنان سایپا پس از پایان بازی مقابل تماشاگران منتسب به تیم متین ورامین اقدام به شادی کردند. این اقدام آنها تحریک تماشاگران ورامینی را به دنبال داشت به طوری که یک نفر از آنها با حضور در زمین بازی موجب مداخله پلیس شد.

منوچهر پورحسن رئیس سازمان لیگ در مورد جریان این دیدار و حواشی ایجاد شده به خبرنگار مهر توضیح داد و گفت: در جریان بازی توهین هواداران هر دو تیم سایپا و متین به یکدیگر و بازیکنان تیم مقابل، مشکلاتی را ایجاد کرد.

وی که در محل برگزاری بازی حضور داشت با بیان اینکه در جریان بازی بطری آب به زمین هر دو تیم سایپا و متین پرتاب شد خاطرنشان کرد: البته‌های یک از اقدامات تماشاگران مشکل بازدارنده در جریان بازی ایجاد نکرد تا اینکه بعد از اتمام بازی چگونگی شادی بازیکنان سایپا موجب تحریک تماشاگران ورامینی شد. در این میان یکی از آنها وارد زمین بازی شد که پلیس با مداخله به موقع او را بازداشت کرد و از سالن بیرون برد.

رئیس سازمان لیگ تاکید کرد: مصطفی کارخانه و فرهاد نظری افشار تلاش زیادی در پایان دادن به حاشیه های تماشاگران و زد و خورد میان آنها داشتند که البته نتیجه زیادی نداد چون تماشاگران بعد از یکی دو دقیقه سکوت، دوباره اقدام به مشکل سازی می کردند.