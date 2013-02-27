سایپا مجوز صعود را از متین گرفت/ شب خوب خودروسازان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌‎های کشور، امروز چهارشنبه دو تیم سایپا و متین برای برگزاری دیدار دوم خود در سالن انقلاب کرج مقابل هم صف آرایی کردند.

این بازی که در حضور 1300 تماشاگر آغاز شد بعد از پیروزی میزبان در گیم نخست، به دلیل قطع شدن برق سالن برای دقایقی در گیم دوم متوقف شد. البته این مشکل مانع ادامه رقابت دو تیم نشد اگرچه رقابت نزدیک بازیکنان سایپا و متین کار را به گیم پنجم کشاند. در این گیم این شاگردان فرهاد نفرزاده بودند که به برتری دست یافتند و نتیجه نهایی بازی را از آن خود کردند.

نتیجه کامل دیدار تیم‎های سایپا البرز و متین ورامین به شرح زیر است:

* سایپا البرز 3 - متین ورامین 2

(25 بر 22)، (17 بر 25)، (21 بر 25)، (25 بر 18)، (17 بر 15)

مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می‎شود. بدین ترتیب و با توجه به اینکه متین ورامین در دیدار نخست صاحب برتری 3 بر صفر شده بود، رقابت دو تیم برای تعیین تیم راه یافته به مرحله نهایی به دیدار سوم کشیده شد.

روز دوم از مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور برای خودروسازان خوب بود چراکه در دیگر دیدار این مرحله از مسابقات هم پیکان موفق شد در آمل تیم کاله را 3 بر 2 شکست دهد تاا با توجه به شکستی که در دیدار رفت متحمل شده بود، دیدار سوم میان این دو تیم تعیین کننده دیگر تیم فینالیست باشد.

تیم های کاله و متین در حالی در دیدارهای امشب متحمل شکست شدند که در صورت پیروزی راهی دیدار نهایی می‌شدند.

دیدار سوم و آخر مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور چهارشنبه هفته آینده در سالن دوازده هزار نفری آزادی برگزار می‌شود.