رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع کناره گیری سایپا از مسابقات والیبال لیگ برتر و حاضر نشدن این تیم در مرحله رده بندی را امروز از طریق رسانه ها شنیدم چون از طرف باشگاه سایپا هیچ اطلاع رسانی به ما نشده است.

وی ادامه داد: متولی والیبال در کشور فدراسیون والیبال است و مسئولیت برگزاری مسابقات باشگاهی هم بر عهده سازمان لیگ است. اگر قرار بر کناره گیری تیمی از مسابقات است باید این موضوع به طور رسمی به فدراسیون و سازمان لیگ اعلام شود نه اینکه بیانیه صادر شود و ما به دنبال بیانیه باشیم.

پورحسن تاکید کرد: در هر صورت اگر سایپا طبق بیانیه اعلام شده حاضر به حضور در دیدار رده بندی نشود به عنوان رئیس سازمان لیگ پیشنهاد می دهم این تیم را به طور کل از لیگ برتر کنار بگذارند ضمن اینکه پیکان هم بدون بازی عنوان سوم را کسب خواهد کرد.

"البته مسئولان باشگاه سایپا ضمن اعلام کناره گیری از حضور در دیدار رده بندی تاکید کرده اند که فعالیت در والیبال را متوقف خواهند کرد در این مورد چه نظری دارید"؟، پورحسن در پاسخ به این پرسش گفت: اگر قرار است تیمی در مرحله تعیین کننده برای مشخص شدن جایگاه ها اعلام کناره گیری کند همان بهتر که فعالیت هایش به طور کل متوقف شود در هر صورت نظر ما هم این است که اگر سایپا در دیدار رده بندی شرکت نکند از لیگ برتر به طور کلی حذف می شود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال تاکید کرد: اگر به علت امتناع سایپا دیدار رده بندی برگزار نشود، دیدار مرحله فینال طبق برنامه قبلی ساعت 15 برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله رده بندی و فینال مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز چهارشنبه برگزار می شود. طبق برنامه در این مرحله دو تیم سایپا و پیکان برگزار کننده مرحله رده بندی خواهند بود و کاله و متین هم در مرحله فینال به مصاف هم می روند. قرار است این و دو بازی به ترتیب ساعت 15 و 17 در سالن 12هزار نفری آزادی برگزار شود.