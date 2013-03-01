احمدرضا دستغیب در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه در این مذاکرات دو سناریو پیش روی ما بود، اظهار داشت: یکی از این سناریوها عقب نشینی از مواضع گذشته و سناریوی دیگر مقاومت و پافشاری بر مواضع قبلی بود.

وی با بیان اینکه آنچه تاکنون بر آن تاکید کردیم دارای دو وجه است، اظهار داشت: یکی از این وجوه واقعیتی بیرونی است که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران مجموعه ای از اقدام صلح آمیز و مشروع داشته و به پیشرفت های خوبی هم نائل شده است.

وی با اظهار اینکه وجه دیگر این موضوع مرتبط با حساسیت غربی ها است، تاکید کرد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این دغدغه نیز در قالب بسته های پیشنهادی حکایت از همکاری و تعامل مثبت ایران در این خصوص است.

دستغیب با تاکید بر اینکه ارائه این بسته ها به معنای عقب نشینی از حقوق ملت نبود، بیان کرد: آنچه اکنون اتفاق افتاد ادامه سناریوی مقاومت و پافشاری و تاکید بر مواضع گذشته برای احقاق حقوق هسته ای ایران بود.

وی با اظهار اینکه اگر ما می خواستیم عقب نشینی کینم این بدان معنا بود که دو وجه قبلی را انکار کنیم، تاکید کرد: اگر این اقدام را انجام می دادیم وحقوق خود دست می کشیدیم به معنای زیر سوال بردن خود بود.

نماینده شیراز ادامه داد: از سوی دیگر این اقدام به معنای بی اثر کردن بسته های پیشنهادی ایران و بازگشت به نقطه ابتدایی و بن بست مذاکرات بود.

دستغیب با اظهار اینکه مقاومت و پافشاری بر حقوق هسته ای تاکید مجددی بر واقعیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای و نیز تدابیر روشن پیشنهاد داده شده از طرف ایران بود، بیان کرد: این اقدامات در نهایت منجر می شود که طرف گفتگو کننده ما یعنی گروه 5+1 پاسخی جز ابراز حسن نیت و تغییر شرایط خود نخواهد داشت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده مذاکرات اظهار داشت: امیدواریم که در مذاکرات کارشناسی و بعد از آن در 16 فروردین شاهد برداشتن گام های بعدی باشیم.