به گزارش خبرنگار مهر، والتر زنگا پس از شکست 3 بر صفر تیمش مقابل سپاهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به عملکرد سپاهان در این مسابقه اظهار داشت: باید قبول کنم که سپاهان در این مسابقه بهتر از النصر عمل کرد و نباید برتری سپاهان در این مسابقه را نادیده بگیرم.

وی ادامه داد: سپاهان در نیمه نخست بازی زمین و توپ را در اختیار داشت و عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت اما در نیمه دوم ما بهتر از آنها بودیم و با وجودیکه 30 دقیقه ابتدایی نیمه دوم دست ما بود، سپاهان به گل رسید و ما از فرصت‌های خود برای گلزنی استفاده نکردیم.

سرمربی برزیلی النصر در مورد دریافت 3 گل از تیم سپاهان در این مسابقه ادامه داد: ما بعد از گل دوم شرایط بدی پیدا کردیم و گل سوم را نیز دریافت کردیم. باید بگویم گل دوم گل بدی بود و بر روی ضربه کرنر به ثمر رسید و سپاهان بعد از آن توانست گل‌های بعدی را بزند.

وی در مورد نقاط ضعف تیمش در این مسابقه و دیدار گذشته مقابل لوکوموتیو بیان داشت: به هر حال هر مسابقه شرایط خاص خودش را دارد و باید بر اساس شرایط خاص خود تصمیم‌گیری شود، بازی ما با لوکوموتیو، ضعف بسیاری داشت و نمی‌توان ضعف‌های آن را کتمان کرد اما نمی‌توانم بازی‌های گذشته را با این بازی مقایسه کنم.

زنگا اضافه کرد: مطمئن باشید که ما در مسابقه امروز نقطه ضعف‌های خود را شناختیم اما النصر امشب واقعا بد بود و نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کند.

وی در مورد میزبانی سپاهان نیز گفت: در مورد مردم اصفهان احساس خوبی دارم و به خصوص با کسانی که در اصفهان در ارتباط هستم، خیلی راحت هستم.

سپاهان امشب در چارچوب رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مقابل النصر امارات به پیروزی رسید.