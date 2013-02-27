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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۲۲:۵۷

والتر زنگا پس از شکست مقابل سپاهان:

سپاهان مقابل النصر بهتر عمل کرد/ ضعف‌های ما مشخص شد

سپاهان مقابل النصر بهتر عمل کرد/ ضعف‌های ما مشخص شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال النصر امارات پس از شکست مقابل سپاهان گفت: باید بگویم سپاهان مقابل النصر عملکرد مناسبی از خود به نمایش گذاشت و شایسته پیروزی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، والتر زنگا پس از شکست 3 بر صفر تیمش مقابل سپاهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به عملکرد سپاهان در این مسابقه اظهار داشت: باید قبول کنم که سپاهان در این مسابقه بهتر از النصر عمل کرد و نباید برتری سپاهان در این مسابقه را نادیده بگیرم.

وی ادامه داد: سپاهان در نیمه نخست بازی زمین و توپ را در اختیار داشت و عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت اما در نیمه دوم ما بهتر از آنها بودیم و با وجودیکه 30 دقیقه ابتدایی نیمه دوم دست ما بود، سپاهان به گل رسید و ما از فرصت‌های خود برای گلزنی استفاده نکردیم.

سرمربی برزیلی النصر در مورد دریافت 3 گل از تیم سپاهان در این مسابقه ادامه داد: ما بعد از گل دوم شرایط بدی پیدا کردیم و گل سوم را نیز دریافت کردیم. باید بگویم گل دوم گل بدی بود و بر روی ضربه کرنر به ثمر رسید و سپاهان بعد از آن توانست گل‌های بعدی را بزند.

وی در مورد نقاط ضعف تیمش در این مسابقه و دیدار گذشته مقابل لوکوموتیو بیان داشت: به هر حال هر مسابقه شرایط خاص خودش را دارد و باید بر اساس شرایط خاص خود تصمیم‌گیری شود، بازی ما با لوکوموتیو، ضعف بسیاری داشت و نمی‌توان ضعف‌های آن را کتمان کرد اما نمی‌توانم بازی‌های گذشته را با این بازی مقایسه کنم.

زنگا اضافه کرد: مطمئن باشید که ما در مسابقه امروز نقطه ضعف‌های خود را شناختیم اما النصر امشب واقعا بد بود و نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کند.

وی در مورد میزبانی سپاهان نیز گفت: در مورد مردم اصفهان احساس خوبی دارم و به خصوص با کسانی که در اصفهان در ارتباط هستم، خیلی راحت هستم.

سپاهان امشب در چارچوب رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مقابل النصر امارات به پیروزی رسید.

 

کد مطلب 2008165

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