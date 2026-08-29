به گزارش خبرگزاری مهر، جبرئیل نوکنده، رئیس‌کل موزه ملی ایران در سفر به استان گلستان با فریدون فعالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان و مدیر پروژه ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان، دیدار و درباره آخرین روند آماده‌سازی پرونده ثبت جهانی «دیوار بزرگ گرگان و تأسیسات وابسته» گفت‌وگو کرد.

در این نشست تخصصی، آخرین اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های پیش‌رو و الزامات فنی و تخصصی برای آماده‌سازی پرونده مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی موزه ملی ایران و مجموعه میراث‌فرهنگی گلستان برای پیشبرد این پرونده تأکید شد.

فریدون فعالی در این نشست با تشریح اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی گلستان برای پیگیری و اجرای مراحل فنی و اجرایی پرونده ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان آمادگی کامل دارد و این مسیر با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: دستیابی به استانداردهای موردنظر یونسکو نیازمند استمرار مطالعات و اجرای برنامه‌های تخصصی است و میراث‌فرهنگی استان مصمم است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند آماده‌سازی پرونده را با جدیت ادامه دهد.

مدیر پروژه ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان تأمین اعتبارات موردنیاز را یکی از الزامات مهم ادامه این مسیر دانست و اظهار کرد: تأمین منابع لازم می‌تواند زمینه استمرار مطالعات تکمیلی و اجرای برنامه‌های فنی، حفاظتی و اجرایی مرتبط با پرونده را فراهم کند.

تصویربرداری هوایی و کاوش‌های باستان‌شناسی در مسیر ثبت جهانی

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان و مدیر پایگاه میراث ملی دیوار بزرگ گرگان، نیز در این نشست گزارشی از آخرین فعالیت‌های انجام‌شده برای آماده‌سازی پرونده ارائه کرد.

حمید عمرانی‌رکاوندی اظهار کرد: تصویربرداری هوایی از کل قلمرو دیوار بزرگ گرگان و تأسیسات وابسته و رقومی‌سازی نقشه‌ها، برگزاری نشست‌های تخصصی مجازی با نمایندگان ایکوموس (ICOMOS)، تداوم کاوش‌های باستان‌شناسی و ساماندهی کارگاه‌های سنوات گذشته از جمله اقدامات در حال اجرا برای پیشبرد پرونده ثبت جهانی است.

مدیر پایگاه میراث ملی دیوار بزرگ گرگان افزود: تولید آجرهای مخصوص برای حفاظت اضطراری از دیوار، صدور سند مالکیت قلمرو دیوار بزرگ گرگان به مساحت ۱۶۴ هکتار، انجام مطالعات تهیه طرح راهبردی قلمرو و راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی ویژه روند ثبت جهانی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: این اقدامات با هدف صیانت پایدار از دیوار بزرگ گرگان، تکمیل الزامات پرونده ثبت جهانی و فراهم کردن زمینه توسعه گردشگری در منطقه دنبال می‌شود و با پیش‌بینی ردیف اعتبارات ملی در سال مالی ۱۴۰۵، برنامه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد.

بازدید از دیوار تمیشه تا قلعه آشوراده

رئیس‌کل موزه ملی ایران در ادامه سفر خود به گلستان، با همراهی مدیر پایگاه میراث ملی دیوار بزرگ گرگان از چند محوطه شاخص تاریخی و باستان‌شناسی استان بازدید کرد.

در این بازدید، کاوش‌های حفاظتی «دیوار تمیشه» در محدوده روستای سرکلاته شهرستان کردکوی، «قلعه ۳۳» دیوار بزرگ گرگان در روستای قلعه‌جیق بزرگ شهرستان گمیشان و کارگاه حفاظت و مرمت قلعه آشوراده در شهرستان بندرترکمن مورد بازدید قرار گرفت و روند فعالیت‌های انجام‌شده در این محوطه‌ها از نزدیک بررسی شد.

تأکید بر تداوم همکاری علمی موزه ملی ایران و گلستان

نوکنده همچنین با حضور در موزه باستان‌شناسی گلستان، از دستاوردهای علمی و روند حفاظت و مرمت اشیای به‌دست‌آمده از محوطه «کاروان زمین» شهرستان علی‌آبادکتول بازدید کرد.

این اشیا با مشارکت کارشناسان موزه ملی ایران حفاظت و مرمت شده‌اند و رئیس‌کل موزه ملی ایران در جریان این بازدید با ابراز رضایت از نتایج اقدامات انجام‌شده، بر تداوم همکاری‌های علمی و پژوهشی میان موزه ملی ایران و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تأکید کرد.

این سفر و نشست تخصصی در حالی انجام شد که پرونده «دیوار بزرگ گرگان و تأسیسات وابسته» به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های میراثی استان، نیازمند تداوم مطالعات، اقدامات حفاظتی و هماهنگی میان دستگاه‌های تخصصی برای طی مراحل ثبت جهانی است.