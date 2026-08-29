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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

آق‌قلا گرم‌ترین شهرستان گلستان شد؛ درازنو خنک‌ترین نقطه استان

آق‌قلا گرم‌ترین شهرستان گلستان شد؛ درازنو خنک‌ترین نقطه استان

گرگان-بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان،آق‌قلا با ثبت دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهرستان استان و درازنو با کمینه دمای ۱۹ درجه، خنک‌ترین نقطه گلستان در شبانه‌روز گذشته گزارش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان، روز شنبه هفتم شهریورماه، دمای هوا در مناطق مختلف استان بین ۱۹ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

در این مدت آق‌قلا با ثبت بیشینه دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهرستان استان گزارش شد و پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه نیز همین دما را تجربه کرد. همچنین انبارالوم و گنبدکاووس با ۳۴ درجه، اینچه‌برون و بندرگز با ۳۴ درجه و گرگان با ۳۳ درجه از دیگر مناطق نسبتاً گرم استان بودند.

علی‌آباد با کمینه دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین شهرستان گلستان در این گزارش بود، اما در بین ایستگاه‌های هواشناسی استان، درازنو با ثبت دمای ۱۹ درجه در کمینه و ۲۸ درجه در بیشینه، خنک‌ترین نقطه استان گزارش شد.

دمای هوا در مراوه‌تپه و کلاله بین ۲۴ تا ۳۳ درجه، مینودشت بین ۲۴ تا ۳۲ درجه، هاشم‌آباد بین ۲۵ تا ۳۳ درجه، بندرترکمن بین ۲۵ تا ۳۲ درجه و کارکنده بین ۲۴ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

همچنین دمای هوا در اینچه‌برون بین ۲۶ تا ۳۴ درجه، بندرگز بین ۲۵ تا ۳۴ درجه و گرگان بین ۲۵ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6931752

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