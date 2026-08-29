اجرای ۶ اقدام حفاظتی برای صیانت از منابع آب استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی شنبه‌شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اقدامات غیرسازه‌ای در مدیریت منابع آب اظهار کرد: در استان بوشهر که بخش مهمی از نیازهای شرب، کشاورزی و صنعت به منابع آب زیرزمینی وابسته است، انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند، تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، جلوگیری از انتقال غیرمجاز آب و حفاظت از بستر رودخانه‌ها از اقدامات تعیین‌کننده برای حفظ سرمایه آبی استان است.



وی افزود: این اقدامات در کنار بهره‌برداری هوشمندانه از سدها، مسیر تأمین پایدار آب و کاهش فشار بر سفره‌های زیرزمینی را هموار می‌کند.



جلوگیری از برداشت ۸ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سال ۱۴۰۱ تاکنون بیان کرد: در این مدت یک‌هزار حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه شده و ۶۰۰ حلقه چاه فاقد پروانه نیز تعیین تکلیف شده است.

محمدی ادامه داد: همچنین ۴۹۰ مورد انتقال غیرمجاز آب جمع‌آوری شده که مجموع این اقدامات حفاظتی، سالانه از برداشت حدود ۸ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری کرده است.

وی نصب کنتورهای هوشمند را یکی دیگر از اقدامات مهم در مدیریت منابع آب دانست و گفت: تاکنون یک‌هزار و ۷۰۰ دستگاه کنتور روی چاه‌های مجاز استان نصب شده است که امکان پایش دقیق برداشت و کنترل بهره‌برداری از منابع زیرزمینی را فراهم می‌کند.

توقیف ۲۰۰ دستگاه حفاری غیرمجاز

مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر از تشدید مقابله با حفاری‌های غیرمجاز خبر داد و گفت: طی سال‌های اخیر حدود ۲۰۰ دستگاه حفاری هنگام انجام عملیات غیرمجاز حفر چاه توقیف شده است.

وی اضافه کرد: اصلاح و تعدیل تمامی چاه‌های دارای پروانه استان انجام شده و مصوبات ملی و استانی لازم برای تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه نیز اخذ شده است.

محمدی گفت: تاکنون حدود ۶۰۰ حلقه چاه تعیین تکلیف شده و شرکت آب منطقه‌ای بوشهر آمادگی دارد با مراجعه بهره‌برداران و تکمیل مستندات، چاه‌های فاقد پروانه واجد شرایط را نیز تعیین تکلیف و پروانه‌دار کند.

مطالعه ۵۶۰ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه‌ها

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه مهندسی رودخانه اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون مطالعات تعیین بستر و حریم کمی رودخانه‌ها در نزدیک به ۵۶۰ کیلومتر انجام شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر افزود: نزدیک به ۱۵.۵ کیلومتر از رودخانه‌های استان نیز ساماندهی شده که شهرستان‌های دشتستان، جم و دشتی بیشترین سهم را داشته‌اند.

محمدی با اشاره به اجرای عملیات لایروبی رودخانه‌ها بیان کرد: تاکنون نزدیک به ۱۲۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی شده که مهم‌ترین مورد آن لایروبی ۶۵ کیلومتر از شاخه‌های شمالی و جنوبی رودخانه حله تا ورودی تالاب در شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دشتستان بوده است.

وی گفت: نزدیک به ۱۱۶ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها نیز رفع تصرف و بازگشایی شده است.

لایروبی ۹۵ کیلومتر زهکش در شبکه‌های آبیاری دشتستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شبکه‌های آبیاری گفت: طی پنج سال اخیر ۹۵ کیلومتر از زهکش‌های شبکه‌های آبپخش، کلل، دالکی و شبانکاره لایروبی شده است.

محمدی افزود: لایروبی زهکش‌های شبکه‌های آبیاری برای نخستین‌بار در بیش از سه دهه اخیر انجام شده و تأثیر قابل توجهی بر روند آبیاری، افزایش بازدهی محصول و آبیاری نخیلات دشتستان داشته است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۷۵ کیلومتر از کانال‌های شبکه‌های آبیاری دشتستان و تنگستان لایروبی، بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ متر کانال مرمت و بازسازی و ۷۱۷ دریچه در شبکه‌های آبیاری نصب شده است.

به گفته محمدی، نصب ۹۰ تابلوی هشدار فلزی و نیوجرسی و ساخت هفت پل نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

وی همچنین از انجام اورهال دریچه‌های تحتانی و شیرآلات سد رئیسعلی دلواری برای نخستین‌بار پس از بهره‌برداری از این سد خبر داد.

بوشهر؛ کارگاه بزرگ توسعه منابع آب

مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر در ادامه با تشریح وضعیت طرح‌های مهم سدسازی استان گفت: بوشهر به دلیل قرار گرفتن در اقلیم خشک و نیمه‌خشک و تأثیرپذیری از تغییر اقلیم، نیازمند توسعه ظرفیت ذخیره و مهار روان‌آب‌های فصلی است.

محمدی اظهار داشت: پایداری کشاورزی استان و صیانت از نخیلات، تأمین آب شرب و کاهش وابستگی به منابع خارج از استان، نیازمند تکمیل زنجیره سدها و تأسیسات انتقال و ذخیره آب است.

وی درباره سد دالکی گفت: این طرح که برای آبیاری بیش از ۱۲ هزار هکتار از نخلستان‌های دشتستان اجرا می‌شود، دارای مخزنی با ظرفیت ۲۷۰ میلیون مترمکعب و ارتفاع ۱۰۶ متر است و پیشرفت فیزیکی آن از ۶۵ درصد عبور کرده است.

سدهای باغان و دشت پلنگ در مسیر تکمیل

محمدی درباره سد باغان نیز گفت: این سد بتنی غلتکی با ظرفیت مخزن ۳۲ میلیون مترمکعب در شهرستان جم، برای تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرستان‌های جم و دشتی احداث شده و با بهره‌گیری از فاینانس خارجی و اعتبارات ملی به مرحله آبگیری رسیده است.

وی پیشرفت فیزیکی سد دشت پلنگ در شهرستان دشتی را حدود ۶۷ درصد اعلام کرد و گفت: این سد با ظرفیت ۱۵۰ میلیون مترمکعب، نقش مهمی در تأمین آب شرب پایدار و نیازهای صنعتی بخش مرکزی و جنوب استان دارد.

سدهای دهرود، باهوش و اخند در حال اجرا

مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر درباره سد دهرود در بخش ارم دشتستان نیز گفت: این سد با ظرفیت ۱۰ میلیون مترمکعب برای کنترل سیلاب‌های فصلی و تغذیه سفره‌های زیرزمینی در حال احداث است و پیشرفت فیزیکی آن به ۳۷ درصد رسیده است.

محمدی افزود: سد باهوش در تنگستان نیز با ارتفاع ۳۷ متر و ظرفیت ۱۸.۵ میلیون مترمکعب، با هدف تأمین آب نخیلات اهرم در حال ساخت است و پیشرفت آن به ۴۶ درصد رسیده است.

وی درباره سد خاییز اظهار داشت: این سد خاکی با هسته رسی و ظرفیت ۱۶ میلیون مترمکعب به مرحله آبگیری رسیده و برای تأمین بخشی از حق‌آبه نخیلات و کنترل سیلاب در تنگستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر همچنین گفت: سد اخند در شهرستان عسلویه با ظرفیت ۲ میلیون مترمکعب و پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد، با هدف تأمین آب شرب و صنعت و کاهش خسارات سیلاب به تأسیسات پارس جنوبی، در آستانه بهره‌برداری نهایی قرار دارد.