ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست دو جانبه تعیین حداقل دستمزد سال آینده بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان خبر داد و گفت: در این جلسه، چانه زنی های اصلی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده انجام خواهد شد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: این تصمیم که بین کارگران و کارفرمایان جلسه ویژه ای برای دستیابی به تفاهم در نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار صورت گیرد، توسط دو گروه گرفته شده است.

فتح الهی ادامه داد: نمایندگان دولت در این جلسه حضور نخواهند داشت و تصمیم داریم در روزی که نمایندگان دولت حضور ندارند، مذاکرات و چانه زنی ها را برای حداقل دستمزد سال آینده به اتمام برسانیم.

وی خاطر نشان کرد: پس از دستیابی به نتایج مشخص در این جلسه مزدی، کارگران و کارفرمایان به همراه نماینده دولت در نشست شورای عالی کار حضور خواهند یافت و در آنجا صورتجلسه نهایی تنظیم و به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

به گزارش مهر، قرار است در هفته آینده کارگران و کارفرمایان به همراه دولت مباحث مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده را انجام و آن را نهایی کنند. پس از پایان یافتن گفتگوها، تقاهمات بر سر میزان حداقل دستمزد سال 92، حق بن، حق سنوات، حق اولاد و حق مسکن صورتجلسه و به امضای نمایندگان گروه های مختلف کارگری، کارفرمایی و دولت می رسد.

پس از آن سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار؛ نتایج را برای اجرا به بنگاه ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور که مشمول قانون کار هستند ابلاغ می کند. هم اکنون تعداد کارگران دارای بیمه در کشور 11 میلیون و 500 هزارنفر هستند که با احتساب مشمولان دیگر قانون کار و خانواده های کارگری، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.