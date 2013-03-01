سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره اظهار داشت: پذیرفته شدگان که اسامی آنان در سایت دانشگاه تهران اعلام شده باید طی روزهای 14 تا 16 اسفندماه و طبق جدول زمانبندی به پردیسهای کیش، البرز ( دانشگاه تهران 2 ) و دانشکده محیط زیست برای شرکت در فرایند مصاحبه تخصصی شرکت کنند.

وی درباره ظرفیت پذیرش و میزان شهریه، گفت: مجوز اولیه برای هر رشته، پذیرش 5 نفر اعلام شده و میزان شهریه طبق تصویب هیئت امنای دانشگاه تهران و پردیس البرز همچنین تایید وزارت علوم بین 45 تا 55 میلیون تومان برای دوره های دکتری دانشگاه تهران 2 اعلام شده است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران خطاب به متقاضیان تاکید کرد: داوطلبانی که برای مصاحبه دعوت شده اند، هر مدرکی را که فکر می کنند در امتیاز بندی مصاحبه‌شان می تواند تاثیر گذار باشد حتماً با خود به همراه داشته باشند.

به گفته قمصری وزن آزمون کتبی 50 درصد است، پس از برگزاری زمان مصاحبه، نمرات مصاحبه و آزمون با یکدیگر جمع می شوند و سقف امتیاز کلی برای داوطلبان هر گروه متفاوت است، اما داوطبان برای پذیرش باید نصف کل نمرات آزمون و مصاحبه را کسب کنند.

به گزارش مهر، چنانچه پذیرفته شدگان اعتراضی نسبت به نتایج آزمون پردیس البرز دانشگاه دارند می توانند حداکثر تا دوشنبه 14 اسفندماه، اعتراض‌شان را به اداره کل خدمات آموزش ارسال کنند.

همچنین افرادی که از طریق سازمان سنجش معرفی شده اند لازم است برای شرکت در مصاحبه تخصصی مبلغ 70 هزار تومان به حساب پردیس البرز دانشگاه تهران واریز کنند.