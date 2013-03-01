به گزارش خبرگزاری مهر، "ریاض المالکی"، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد"درباره اعتراضات اخیر در کرانه باختری بعد از شهادت یک اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی و احتمال وقوع انتفاضه سوم گفت: فلسطینیان بهاقدامات وحشیانه اسرائیل واکنش نشان می دهند. فلسطینیان حق دارند به این گونه اقدامات اسرائیل واکنش نشان دهند. اسرائیلی ها خشونتهای خود علیه فلسطینیان را تشدید می کنند.



وی افزود: وقتی که صهیونیستها "عرفات جرادات" فلسطینی را در جریان یک بازجویی کشته اند چه انتظاری از فلسطینی ها دارند؟وقتی که آنها به سربازان خود اجازه کشتار می دهند چه انتظاری از فلسطینیان دارند؟ کاملا مشخص است که همه اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی با هدف تحریک فلسطینیان به خشونت انجام شده است.



وی افزود: کالبد شکافی جرادات نشان داده است که وی به سختی شکنجه شده بود. اسرائیلی ها نمی توانند این مسئله را کتمان کنند. بنابراین ما یک کمیته بررسی بین المللی در این باره را درخواست می کنیم. زمان پایان دادن به اقدامات جنایتکارانه اسرائیل فرا رسیده است. زمان آن فرارسیده که جامعه بین المللی به پا خاسته و رای خود را اعلام کند.



وی افزود: بعد از شهادت جرادات بر اثر شکنجه گری اسرائیلی ها، متاسفانه هیچ کشوری شجاعت آن را نداشت که به پا خاسته و آشکارا این اقدام را محکوم کند. اما حتی زمانی که هیچ کشوری شجاعت کافی برای این کار ندارد، ما می دانیم که چگونه از حقوق خود دفاع کرده و اسرائیل را در برابر یک دادگاه بین المللی محکوم کنیم.



"المالکی" در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد ما قبل از اینکه خود تصمیمی بگیریم منتظریم جامعه بین المللی واکنشی به این مسئله نشان داده و تصمیمی بگیرد.



وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت ما ازنتانیاهو خواهش نمی کنیم که به راه حل دو دولتی پایبند باشد. اگر اسرائیل، ما را به اعتقاد به این مسئله مجبور کند که راه حل دو دولتی یک طرح قابل تحمل نیست، بنابراین در اصل

وی بر ما فشار وارد می کند که مسئله را به گونه ای دیگر ببینیم و آن تشکیل یک دولت دو ملیتی است. این به چه مفهوم است؟



المالکی در ادامه گفت: یا ما شهروندان درجه دو فلسطینی در یک سیستم آپارتاید خواهیم بود یا اینکه شهروندانی با حقوق برابر خواهیم بود. در اولین سناریو من نمی دانم آیا اتریش و دیگر کشورهای دنیا اجازه تشکیل یک سیستم آپارتاید جدید را خواهند داد و چشمها و گوشهای خود را به روی این مسئله می بندند. من فکر نمی کنم این طور باشد. در سناریوی دوم ،بسیار خوب، ما 4.5 میلیون نفر هستیم و اسرائیلی ها(صهیونیستهای مهاجر) شش میلیون نفر اما بعد از سال 2015 ما اکثریت خواهیم بود. بر اساس اصول دموکراتیک یک نفر برابر است با یک رای. با توجه به این توضیحات برای اسرائیل بهتر است که بر راه حل دو دولتی پایبند باشد.



وی در پاسخ به این پرسش که شما چه انتظاری ازسفر اوباما در ماه مارس به سرزمینهای اشغالی دارید گفت : هیچ انتظاری نداریم.