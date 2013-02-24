شهادت یک اسیر فلسطینی/ یورش نظامیان صهیونیست به نابلس 7 زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، منابع فلسطینی اعلام کردند یک اسیر فلسطینی به نام "عرفات جردات" روز گذشته در زندان اسرائیلی "مجدو" به شهادت رسید. علت مرگ این اسیر که از اهالی جنین است هنوز مشخص نیست.

چهار اسیر فلسطینی از جمله "سامر العیساوی" از 200 روز پیش تاکنون در اعتراض به بازداشت های بدون اتهام و شرایط دشوار زندان های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده اند.

در همین راستا دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی("شاباک") ادعا کرد که عرفات جردات در اواسط فوریه به اتهام سنگ پرانی به خودروهای رژیم صهیونیستی زندانی شده بود. وی از درد در کمر خود رنج می برد و پیش از این به دلیل اصابت گلوله پلاستیکی به پای چپ خود زخمی شده بود.

مسئولان رژیم صهیونیستی مدعی شدند تحقیقات درباره مرگ این اسیر فلسطینی را آغاز کرده اند. "عیسی قراقع" وزیر امور اسرای فلسطین نیز رژیم صهیونیستی را مسئول شهادت عرفات جردات دانست.

وی اظهار داشت: عرفات جردات چند روز پیش توسط نظامیان صهیونیست به اسارت درآمد و در جریان بازجویی به شهادت رسیده است، بنابراین ما خواهان تشکیل کمیته بین المللی حقیقت یاب درباره شهادت وی هستیم.

قراقع تصریح کرد: به همین مناسبت اسرای فلسطینی در بند زندان های رژیم صهیونیستی امروز در اعتراض به شهادت عرفات جردات اعتصاب خواهند کرد.

در همین راستا دولت منتخب فلسطین در غزه نیز رژیم صهیونیستی را مسئول شهادت عرفات جردات دانست."طاهر النونو" سخنگوی دولت منتخب فلسطین اظهار داشت: بازخواست اسرائیل به خاطر این جنایت یک خواسته ملی است و هر کوتاهی در این باره شکستی مخاطره آمیز محسوب می شود.

در همین حال مناطق مختلف فلسطین در همبستگی با اسرای فلسطینی اعتصاب کننده شاهد تظاهرات ضد صهیونیستی است. بنا بر اعلام منابع فلسطینی، در جریان حمله نظامیان صهیونیست به تظاهرات کنندگان در نابلس واقع در شمال کرانه باختری، 7 فلسطینی زخمی شدند.

این درگیری در پی حمله شهرک نشینان به روستای قصره در جنوب شرق نابلس صورت گرفت. گفتنی است 500 هزار شهرک نشین صهیونیست در 120 شهرک واقع در کرانه باختری در کنار 2 میلیون و 700 هزار فلسطینی زندگی می کنند.