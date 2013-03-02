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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

تحولات فلسطین/

حملات صهیونیستها به کرانه باختری و نوار غزه / 99 فلسطینی زخمی شدند

حملات صهیونیستها به کرانه باختری و نوار غزه / 99 فلسطینی زخمی شدند

زخمی شدن 99 نفر در نوار غزه و کرانه باختری به دست نظامیان رژیم صهیونیستی و تلاش برای ارجاع پرونده عرفات جرادات به دادگاه های بین المللی از جمله خبرهای فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مناطق مختلف کرانه باختری روز جمعه شاهد حملات نظامیان صهیونیست به مردم فلسطین بود . در جریان راهپیمایی شهروندان فلسطینی در الخلیل، روستای بلعین و روستای کفر قدوم که در راستای ابراز همبستگی با اسرای فلسطینی برگزار شد، این حملات رخ داد که بر  اثر آن، دست کم 96 نفر زخمی شدند.

چهار نفر از این افراد به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی برای متفرق کردن معترضان علاوه بر تیراندازی، از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. حال یکی از زخمی ها به دلیل اصابت گلوله پلاستیکی به سر وی وخیم است.

از سوی دیگر انجمن اسیر فلسطینی اعلام کرد که در حال بررسی ارجاع پرونده شهادت عرفات جرادات به دادگاه های بین المللی با هدف محاکمه سران رژیم صهیونیستی است.

عرفات جرادات 6 روز پس از بازداشت خود در کرانه باختری به دلیل شکنجه در زندان مجدو رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. مسئولان صهیونیست مدعی شده اند که جرادات به دلیل حمله قلبی کشته شده است.

از نوارغزه نیز خبر می رسد که 3 فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه زخمی شدند. این فلسطینی ها که میانگین سنی آنها 19 تا 21 سال است بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در برج مراقبت این رژیم در شرق جبالیا واقع در شمال نوارغزه زخمی شدند.

کد مطلب 2009202

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