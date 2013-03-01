سردار جهانبخش کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بحث امر به معروف و نهی از منکر را یک تکلیف همگانی یاد کرد و افزود: اگر عموم مردم بر این امر مهم توجه کنند این فریضه الهی در جامعه روز به روز توسعه پیدا می کند.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج)استان زنجان با اشاره به اینکه تذکر لسانی از بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی و ناهنجاری ها جلوگیری می کند گفت: باید تذکر لسانی نرم و با اخلاق درست مد نظر قرار گیرد.

سردار کرمی تاکید کرد: اگر در جامعه امر به معروف و نهی از منکر توسعه و ترویج پیدا کند بسیاری از مشکلات جامعه حل می شود.

وی در ادامه گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی ایرانی باید جامعه سبک درست زندگی کردن را در خود تقویت کند.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج)استان زنجان یادآور شد: در راستای توسعه این امر مهم باید برنامه های فرهنگی و مذهبی مد نظر دستگاههای فرهنگی قرار گیرد.

سردار کرمی افزود: رسانه ها هم در توسعه این امر مهم می توانند بسیار موثر واقع شوند.

وی یادآور شد: امروز نگاه دشمن به ملت ایران به خصوص جوانان است بنابراین باید این امر مهم در بین نسل جوان روز به روز تقویت و پر رنگ شود چرا که احیای این امر بصیرت جوانان را به همراه دارد.