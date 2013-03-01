به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه نخستین کاروان راهیان نور دانشجویان پسر خراسان شمالی در سال جاری، متشکل از 125 دانشجوی پسر دانشگاه های مختلف استان به مناطق سابق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

این دانشجویان با استفاده از سه دستگاه اتوبوس به این سفر معنوی رهسپار شدند و بر اساس برنامه در این سفر پنج روزه از یادمان های شلمچه، اروندکنار، طلائیه، هویزه، دهلاویه، فتح المبین و چزابه بازدید می کنند.

این دانشجویان همچنین در این سفر ضمن بازدید از شهر شوش در استان خوزستان، به زیارت آرامگاه دانیال نبی(ع) نیز می روند.

مسئول سازمان بسيج دانشجويي خراسان شمالي در مراسم اعزام این کاروان دانشجویی عنوان کرد: در سال جاری از خراسان شمالی 445 دانشجوی دختر و پسر به مناطق سابق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

مهدی الهی راد با بیان اینکه این تعداد دانشجو در طول مدت باقی مانده امسال اعزام خواهند شد، اظهار داشت: از این تعداد 125 نفر برادر و 320 نفر نیز خواهر هستند که کاروان دانشجویی برادران امروز اعزام شد و کاروان راهیان نور خواهران نیز 22 اسفندماه اعزام خواهد شد.