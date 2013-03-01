به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‏ شناسی ایران، دومین نشست در علل و پیامدهای حوادث ترافیکی از منظر اجتماعی و سلامت عمومی برگزار می‏ شود.

در این نشست جامعه شناختی ترومای شهر، ترومای ناشی از سوانح موتورسیکلت سواران در شهر تهران با سخنرانی عظیم حسن زاده و تلفات سوانح رانندگی با ارائه سخن، حسن فرضی پور بررسی می شود.

همچنین بررسی آمار تلفات قربانیان حوادث جاده ای در دهه 80 عنوان سخنرانی سعدالله مرادی است.

این نشست سه‏ شنبه 15 اسفندماه از ساعت 17 الی 19 در بزرگراه جلال‏ آل‏ احمد، پل‏ گیشا، دانشکده‏ علوم‏ اجتماعی دانشگاه‏ تهران، سالن‏ کنفرانس انجمن جامعه‏ شناسی ایران برگزار می شود.