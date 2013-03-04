تدوین سند توسعه فرهنگ ترافیک یک ضرورت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا فتح آبادی عصر روز دوشنبه در نشست اعضای ستاد ارتقاء فرهنگ ترافیک استان افزود: بر اساس این سند، از موازی کاری جلوگیری و دستگاه های متولی در زمینه انجام به وظایف خود پاسخ گو خواهند بود.

وی با اشاره به آمار کلی و ارقام تصادفات جاده ای و و درون شهری استان از آغاز سال تا کنون گفت:ارتقاء فرهنگ ترافیک نقش بسزایی در کاهش این آمار دارد.

73 نفر در حوادث ترافیکی درون شهری جان خود را از دست دادند

دبیر ستاد شورای ترافیک استان مرکزی نیز گفت: در 9 ماهه نخست امسال 73 نفر در حوادث ترافیکی درون شهری جان خود را از دست دادند.

سرهنگ ابوالفضل امیدی نقش ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک را در کاهش حوادث رانندگی موثر دانست و گفت: ضرورت دارد با برنامه ریزی مناسب آموزش های لازم به شهروندان ارائه شود.

در نشست امروز اعضای ستاد ارتقاء فرهنگ ترافیک استان بر برنامه ریزی و ارائه آموزش های لازم به شهروندان و تعامل و همدلی نهادها و دستگاه های متولی در خصوص ارتقاء فرهنگ ترافیکی تاکید شد.

همچنین در این نشست تبیین نقش و وظایف شهرداری، شرکت های بیمه و سازمان های مردم نهاد در ارتقاء فرهنگ ترافیکی و کاهش حوادث رانندگی بررسی شد و در پایان هریک از اعضا پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص ارتقاء فرهنگ ترافیک در استان ارائه دادند.

