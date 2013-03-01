به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شامگاه پنج شنبه در اختتامیه همایش بین المللی اخلاق و ادیان كه در سالن همایش بنیاد بین المللی اسراء برگزار شد، افزود: فیلم آرگو که ارزش هنری چندانی هم ندارد به عنوان اثر برگزیده معرفی می‌شود تا بتواند برد تبلیغاتی خود را داشته باشد و حملات آمریکا و همدستانش به دیگر کشورها را توجیه کند.

وی با بیان این که برخی سیاسیون عقیده دارند در عالم سیاست نباید در مقابل رقیب کوتاه آمد وگرنه موجب تنزل شأن و جایگاه می‌شود ابراز کرد: این در حالی است که پیامبر اسلام(ص) عفو را موجب عزت بیشتر شخص بخشنده دانسته اند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: سردمداران غربی طوری رفتار کرده اند که دیگر نمی‌توان اعتمادی به آنها داشت بنابراین باید گوهر درونی ادیان را زنده سازیم و در شرایط امروز که اسلام هراسی و ایران هراسی در دستور کار دشمنان قرار گرفته و خشونت طلبی مسلمانان ترویج می شود باید با برگزاری چنین همایش هایی به تبیین صحیح اخلاق اسلامی بپردازیم.

وي ادامه داد: تمام فرامین الهی مبتنی بر فطرت پاک الهی هستند و بداخلاقی‌ها و بی اخلاقی های امروز در عرصه بین المللی به دلیل پایبند نبودن سران کشورهایی است که خود را به ادیان الهی پایبند می دانند.

حسینی، علما و اندیشمندان را اخلاق مجسم در جامعه ذکر کرد و افزود: علما باید به عنوان اسوه برای جوانان معرفی شوند و خوشبختانه در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.

غرب هنوز نتوانسته است ادعاهای اخلاقی خود را در رفتار رعایت کند

وی با بیان این که دنیای غرب هنوز نتوانسته است ادعاهایی که در خصوص اخلاق کرده است را در رفتار خود رعایت کند، افزود: کشورهای غربی از ابزارهای مختلفی جهت ارائه چهره نامناسب از ایران و اسلام استفاده می‌کنند و ایرانیان را به دور از عقل و منطق و خرد به جهانیان معرفی می کنند و بر ما است که با استفاده از ابزارهایی مانند فیلم ،تئاتر و هنرهای تجسمی جهت معرفی اخلاق مسلمانی خود استفاده کنیم تا اسلام هراسی غربیان را خنثی کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در تمامی ادیان آسمانی نسبت به توجه به اخلاق تاکید شده است اما اخلاق در دین مبین اسلام به کمال رسیده و این به معنای این نیست که در دین عیسی و موسی دستوری خلاف اخلاق وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر صهیونیست‌ها و سردمداران کاخ سفید در مسیر صحیح دین عیسی و موسی بودند شاهد این همه فجایع اخلاقی نبودیم و این همه بی فرهنگی موجود در جهان به دلیل آن است که مدعیان اخلاق مسیحیت پای بند به دستورات دین خود نیستند.

حسینی اظهار داشت: درس‌های اخلاقی موجود در مکتب انبیاء در قرآن کریم به اوج خود رسیده است و شاهد احادیث قدسی و روایات بسیاری در دین خود هستیم.

وی با اشاره به ویژگی های بارزی که در قرآن برای عباد صالح بیان شده در وجود حضرت محمد(س) دیده می شود، گفت: ائمه اطهار(ع) نیز همواره پیروان خود را توصیه می کردند که اخلاق نبوی را در رفتار و کردارشان نمایان سازند.

اين وزير دولت دهم با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) گفت: مسائل اخلاقی نیک دیگران را به سمت خوبی ها جذب می کند؛ امر به معروف و نهی از منکر باید با رفتار نیک صورت گیرد و این ویژگی در وجود حضرت محمد(ص) دیده می شود به طوری که ایشان با خلق نیکو حتی بی رحم ترین اشخاص را به دین داری هدایت می فرمودند.

همایش بین المللی اخلاق و ادیان به همت پژوهشگاه معارج وابسته به بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء از چهارشنبه نهم اسفند در سالن همایش این بنیاد با هدف بررسی نقش اخلاق در ادیان ابراهیمی با سخنرانی آیت الله العظمی جوادی آملی آغاز به کار کرده بود.

در حاشیه این همایش هفت كميسيون ارائه مقالات برگزيده برگزار شد و شاهد برگزاری دو كميسيون در مبانی معرفت اخلاقی، دو كميسيون در موضوع اخلاق در اسلام و سه كميسيون در موضوعات اخلاق در يهوديت و مسيحيت، آيين‌های شرقی، اخلاق رسانه و مديريت و پزشكی بودیم.

آیت الله احمد احمدی دبیر این همایش نیز در آیین افتتاح آن از وصول 460 مقاله به دبیرخانه همایش خبر داد که از این تعداد 180 مقاله مورد پذیرش قرار گرفته بودند و 42 مقاله در پنل های مختلف همایش ارائه شدند.

محورهای برگزاری اين همایش نیز مبانی معرفتی اخلاق، اخلاق در اسلام، اخلاق در اديان ابراهيمی، اديان در آيين‌های شرقی و اديان و مسايل اخلاقی بود و 13 ميهمان خارجی از كشورهای آمريكا، يونان، عراق، اتريش، آلمان و كانادا در همايش بين‌المللی اخلاق و اديان شركت كرده و برخی از آنان به صورت حضوری مقالات خود را ارائه كردند.

وزارت علوم، مركز پژوهش‌های اسلامی سازمان صدا و سيما، دانشگاه‌های قم و علوم پزشكی تهران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی(ره) و دانشگاه اديان و مذاهب در برگزاری همايش بين‌المللی اخلاق و اديان مشاركت داشتند.

گفتنی است در آیین اختتامیه این همایش گزارش کمیسیون های علمی نشست های برگزار شده توسط دبیران کمیسیون ها ارائه شد و از صاحبان جمعی از مقالات نیز تقدیر شد.