اخلاق راه جلوگیری از فجایع انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمي عبدالله جوادی آملی ظهر چهارشنبه در همایش اخلاق و ادیان كه در موسسه اسراء برگزار شد، با تاکید بر توسعه اخلاق در جامعه اضافه کرد: نظام اسلامی و حفظ آن بسیار مهم است و باید با تکیه بر اخلاق حسنه آن را اداره کنیم.

وی با اشاره به تفاوت‌های میان معرفت شناسی توحیدی با معرفت شناسی تجربی و حسی بیان داشت: سرگردانی اخلاقی از نتایج معرفت شناسی حسی و تجربی است ولی اگر معرفت بر مبنای دين و الهيات باشد جهان بینی توحیدی در فرد ایجاد می‌شود.

این مفسر قرآن، عدل را ریشه تمامی فضايل اخلاقی دانست و اضافه کرد: معرفت شناسی تجربی و حسی توان درک عدل را ندارد از این رو برای تعریف درست عدل باید به وحی تکیه کرد.

وی با بیان اینکه عدل اولين حرف را در حكمت عملی می‌ زند اظهار داشت: عدل قرار دادن هر چیزی درجای خودش است و اگر عدالت و اخلاق در جهان برقرار شود شاهد بروز فجايع عظيمی همچون جنگ جهانی، قرآن‌ سوزی و كشتارهای وحشيانه نخواهیم بود.

آيت‌الله جوادی آملی ادامه داد: دیروز گالیله را سوزاندند چون اخلاق نبود و امروز قرآن سوزی می‌کنند چون اخلاق بر جوامع حاکم نیست؛ اخلاق است كه جامعه را حفظ و اصلاح و اداره می‌كند و برای اخلاقی شدن راهی جز تکیه بر وحی نیست.

وي با بیان اینکه اخلاق برای آن است كه ما را محبوب كند، تصریح کرد: عقل نظری در اين جا مسئوليت انديشه و عقل عملی كليد باور انسان است.



این مرجع تقلید اضافه کرد: انسان‌ ها به دلیل نعمت عقل می توانند رفتارهای مغایر اخلاق را درک کنند.

وي با بیان اینکه اخلاق حسنه است كه انسان را به مقصد می‌رساند بیان داشت: رسیدن به مقصد نیازمند توشه است و توشه برای این مقصد نیز انجام واجبات و ترک محرمات است.

آیت الله جوادی آملی انجام واجبات، ترك محرمات و توجه به اخلاق حسنه را منازل رسیدن به نردبان رشد و ترقی معنوی دانست و بیان داشت: نظام مبتنی بر اسلام باید با اخلاق حسنه اداره شود زیرا نظام اسلامی ادامه راه انبیا است