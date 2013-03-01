به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی اخلاق و ادیان كه به همت پژوهشگاه معارج وابسته به بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء از چهارشنبه نهم اسفند در سالن همایش این بنیاد با هدف بررسی نقش اخلاق در ادیان ابراهیمی با سخنرانی آیت الله العظمی جوادی آملی آغاز به کار کرده بود، شامگاه پنج‌شنبه با حضور سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به كار خود پايان داد.

رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء در مراسم پایانی این همایش برگزاری همایش هایی چون اخلاق و ادیان را سبب اعتلای فرهنگ ناب اخلاق اسلام در جامعه ذکر کرد و افزود:این همایش ها رویکرد جامعه و نگاه افراد را متوجه بحث مهم اخلاق خواهد کرد و حرکت به سوی آموزه های قرآن و روایات اهل بیت در جامعه غنی تر می شود.

حجت الاسلام مرتضی واعظ جوادی با اشاره به بخش های داخلی و خارجی این همایش از همه دست اندرکاران برگزاری آن تشکر کرد و گفت: امید است برگزاری چنین همایش هایی موجب زمینه سازی برای تبیین صحیح اخلاق اسلامی و قیام مهدوی شود.

در حاشیه این همایش هفت كميسيون ارائه مقالات برگزيده برگزار شد و شاهد برگزاری دو كميسيون در مبانی معرفت اخلاقی، دو كميسيون در موضوع اخلاق در اسلام و سه كميسيون در موضوعات اخلاق در يهوديت و مسيحيت، آيين‌های شرقی، اخلاق رسانه و مديريت و پزشكی بودیم.

آیت الله احمد احمدی دبیر این همایش نیز در آیین افتتاح آن از وصول 460 مقاله به دبیرخانه همایش خبر داد که از این تعداد 180 مقاله مورد پذیرش قرار گرفته بودند و 42 مقاله در پنل های مختلف همایش ارائه شدند.

محورهای برگزاری اين همایش نیز مبانی معرفتی اخلاق، اخلاق در اسلام، اخلاق در اديان ابراهيمی، اديان در آيين‌های شرقی و اديان و مسايل اخلاقی بود و 13 ميهمان خارجی از كشورهای آمريكا، يونان، عراق، اتريش، آلمان و كانادا در همايش بين‌المللی اخلاق و اديان شركت كرده و برخی از آنان به صورت حضوری مقالات خود را ارائه كردند.

وزارت علوم، مركز پژوهش‌های اسلامی سازمان صدا و سيما، دانشگاه‌های قم و علوم پزشكی تهران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی(ره) و دانشگاه اديان و مذاهب در برگزاری همايش بين‌المللی اخلاق و اديان مشاركت داشتند.

گفتنی است در آیین اختتامیه این همایش گزارش کمیسیون های علمی نشست‌های برگزار شده توسط دبیران کمیسیون ها ارائه شد و از صاحبان جمعی از مقالات نیز تقدیر شد.