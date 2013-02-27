ارسال 460 مقاله به دبیرخانه همایش اخلاق و ادیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمين احمد احمدی ظهر چهارشنبه در همایش اخلاق و ادیان كه در موسسه اسراء برگزار شد، گفت: بعد از اعلان فراخوان برای این همایش نزديك به 460 مقاله به دبيرخانه همايش واصل که 180 مقاله پذيرفته شد و 42 مقاله در همايش ارائه می‌شود.

وی با اشاره به بین المللی بودن این همایش تصریح کرد: 13 ميهمان غیرایرانی از كشورهای آمريكا، يونان، عراق، اتريش، آلمان و كانادا در این همايش حضور دارند و روز دوم همایش نیز فردا با سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قم خاتمه می‌یابد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاکید بر لزوم اداره جوامع با ابتنای به اخلاق اظهار داشت: اخلاق به لحاظ نظری و عملی موضوعی بسیار مهم است و حتی در جوامع بی دین هم وجود آن برای داشتن زندگی مسالمت آمیز لازم است.

وی با بیان اینکه هم از لحاظ مبنا و هم از لحاظ عمل بحث بسيار مهمی است، اظهار داشت: برای تمامی کسانی که به عالم بعد از مرگ اعتقاد دارند اخلاق یک واقعیت است و حتی اگر اعتقادی هم نداشته باشند برای زندگی مسالمت آمیز به آن محتاج هستند.

حجت الاسلام احمدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مقدمات برگزاری این همایش بیان داشت: چند پیش نشست برای برگزاری این همایش برگزار شد که پيش نشست اول با عنوان سلوك اخلاقی فيلسوف بزرگداشت علامه محمدتقی آملی(ره) در آمل تشکیل شد.

وی تشکیل دو كميسيون در مبانی معرفت اخلاقی، دو كميسيون در موضوع اخلاق در اسلام و سه كميسيون در موضوعات اخلاق در يهوديت و مسيحيت، آيين‌های شرقی، اخلاق رسانه و مديريت و پزشكی را از جمله برنامه‌های این همایش دو روزه دانست و گفت: این همایش با همکاری وزارت علوم، مركز پژوهش‌های اسلامی سازمان صدا و سيما، دانشگاه‌های قم و علوم پزشكی تهران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی(ره) و دانشگاه اديان و مذاهب در حال برگزاری است.

احمدی در ادامه با ستایش از شخصیت آیت الله جوادی آملی کتاب تفسیر تسنیم را تفسیری بی بدیل در عالم اسلام دانست.