به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله درس‌گفتارهاي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي با عنوان «تمام شدگي مدرنيته و ناتمامي صيرورت در انقلاب اسلامي» نشست انقلاب اسلامي و ضد انقلاب اسلامي با سخنرانی دکتر ابراهیم فیاض، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار می شود.

این نشست فردا 12 اسفندماه از ساعت 12 تا 14 در این پژوهشگاه واقع در خیابان انقلاب، ما بین خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری (مابین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه) پلاک 47 برگزار می شود.

در ادامه این نشستها حجت الاسلام والمسلمين مرتضي جوادي آملي در مورد انسان‌شناسي در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله جوادي آملي، سه‌شنبه 15 اسفندماه از ساعت 14:30 به ارائه سخن می پردازد.

همچنین حسن عباسي درباره فروپاشي نظم مدرن نظام سرمايه‌داري و آينده‌پژوهي انقلاب اسلامي يكشنبه 20 اسفند ماه از ساعت 14 به ارائه سخن می پردازد.