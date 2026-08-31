مصرف بیشترین میزان برق در بخش کشاورزی و خانگی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهرابی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه حساس زیرساختهای انرژی در توسعه پایدار اظهار کرد: تداوم تامین انرژی الکتریکی برای مشترکان استان نیازمند پایش، نگهداری و تعمیرات مستمر شبانهروزی است و همکاران ما در سراسر استان به صورت جهادی در حال خدمترسانی هستند.
وی افزود: امسال به مناسبت هفته دولت ۶۹۴ پروژه در حوزه صنعت برق استان همدان با اعتباری افزون بر یک هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان معادل ۱.۳۵ همت به بهرهبرداری رسید که از این تعداد ۱۰ پروژه بزرگ به احداث نیروگاههای خورشیدی و تولید پراکنده اختصاص دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه پایداری شبکه نیازمند مراقبت مستمر است گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف در کنار ۲۱ هزار پست توزیع برق در استان فعال است که کار برقرسانی به ۸۷۲ هزار مشترک را بر عهده دارند.
وی افزود: نگهداری روزمره و رفع عیوب حجم وسیع شبکه برق رسانی یک تکلیف بزرگ است که در صورت وقوع حوادث نیز تیمهای عملیاتی بدون وقفه برای پایداری آن اقدام میکنند.
سهرابی بیدار با تشریح وضعیت مشترکان استان در تعرفههای پنجگانه تصریح کرد: مشترکان خانگی با سهم ۷۹.۵ درصدی از نظر تعداد ۳۲ درصد از کل انرژی بخش توزیع را مصرف میکنند و بخش عمومی و اداری نیز با سهم ۴.۳ درصدی حدود ۸ درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است.
وی پرمصرفترین بخش در حوزه توزیع برق استان را بخش کشاورزی دانست و گفت: کشاورزان با وجود اینکه تنها ۱.۷ درصد از تعداد کل مشترکان ما را تشکیل میدهند اما ۳۵ درصد از کل انرژی توزیعی استان را مصرف میکنند که این رقم نشاندهنده لزوم مدیریت جدی مصرف در بخش کشاورزی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان سهم بخش صنعت در حوزه توزیع را ۰.۹ درصد از نظر تعداد و ۱۶ درصد از نظر میزان مصرف انرژی اعلام کرد و افزود: البته این رقم شامل صنایع بزرگی مانند کارخانههای سیمان، فولاد و فروسیلیس که مستقیم برق خود را از شرکتهای برق منطقهای خریداری میکنند، نمیشود.
وی افزود: در صورت تجمیع آمار ارائه شده میزان مصرف واقعی صنعت استان همتراز با بخش کشاورزی خواهد بود و معابر شهری و روستایی نیز با سهم ۰.۴ درصدی حدود یک درصد انرژی را به خود اختصاص دادهاند.
توسعه شبکه در شهرستانها با اعتباری افزون بر ۸۷۰ میلیارد تومان
سهرابی بیدار در ادامه با اشاره به تخصیص ۸۱۷ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان برای اجرای ۶۸۴ پروژه توزیع برق در سراسر استان همدان جزئیات توزیع این پروژهها را در شهرستانها تشریح کرد.
وی گفت: در شهرستان همدان ۱۴۱ پروژه با اعتبار ۱۳۹ میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان، در ملایر ۱۷۱ پروژه با اعتبار ۱۵۳ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان و در نهاوند ۴۲ پروژه با اعتبار ۷۷ میلیارد و ۱۸ میلیون تومان به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: همچنین در تویسرکان ۶۸ پروژه با اعتبار ۷۰ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان، در اسدآباد ۲۱ پروژه با اعتبار ۲۷ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان و در بهار ۱۰۶ پروژه با اعتبار ۵۶ میلیارد و ۸۷۳ میلیون تومان اجرا شده است.
وی در ادامه تصریح کرد که در شهرستانهای کبودراهنگ ۵۴ پروژه با اعتبار ۸۷ میلیارد و ۵۳۴ میلیون تومان، در رزن ۹۲ پروژه با اعتبار ۶۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان، در فامنین ۴۰ پروژه با اعتبار ۶۳ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان و در درگزین ۴۹ پروژه با اعتبار ۷۸ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسیده است.
سهرابی بیدار یادآور شد: پروژههای ساخت ۱۰ نیروگاه خورشیدی و تولید پراکنده از جمله ۴ مگاوات نیروگاه CHP با تولید ۲۴ ساعته نیز با مشارکت بخش خصوصی و دولتی و با اعتباری افزون بر ۶ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان در شهرستانهای همدان، ملایر و کبودراهنگ به بهرهبرداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
وی به دستهبندی پروژهها در ۱۷ حوزه مختلف فنی اشاره کرد و گفت: مهمترین اقدامات انجام شده شامل توسعه و احداث شبکههای شهری و روستایی با ۱۲۵ پروژه با ۱۲۲.۸ میلیارد تومان اعتبار، اصلاح و بهینهسازی شبکههای توزیع با ۱۱۸ پروژه با ۱۵۶.۲ میلیارد تومان اعتبار، اصلاح و تعویض کنتورهای عادی به هوشمند با ۱۳ پروژه، روشنایی معابر با ۱۹ پروژه ۳۱.۸ میلیارد تومان اعتبار، ایجاد قدرت مانور روی شبکهها با ۱۲ پروژه ۲.۴میلیارد تومان اعتبار، پروژههای مدیریت اوج بار با ۱۱ پروژه ۱۳.۸ میلیارد تومان اعتبار، نصب انشعابهای جدید با ۵۶ پروژه ۳۵.۶ میلیارد تومان اعتبار، تعویض کنتورهای معیوب با ۲۰ پروژه ۱۶.۳ میلیارد تومان و پروژههای ساختمانی با ۱۶ پروژه بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان همچنین تبدیل چراغهای گازی معابر به LED با ۱۸ پروژه، کاهش تلفات انرژی با ۳۸ پروژه، توسعه فیدرهای خروجی از پستها با ۳ پروژه، نیرورسانی به صنایع و بخشهای گردشگری و کشاورزی با ۱۸۹ پروژه، تامین برق مسکن ملی در رزن با ۴ پروژه، مقاومسازی شبکههای توزیع با ۳۳ پروژه و هوشمندسازی شبکههای توزیع با ۱۹ پروژه را از دیگر گامهای اساسی این شرکت برشمرد.
اجرای طرح ملی مهتاب و پایش مصارف غیرمجاز
وی با تشریح وضعیت مدیریت بار و مقابله با بد مصرفی اظهار کرد: اوج بار سال گذشته استان در ۶ مرداد با ۸۲۵.۹ مگاوات ثبت شد و امسال این پیک در ۲۰ تیرماه با رقم ۸۳۱ مگاوات رخ داد اما همکاری شایسته شهروندان سبب شد که میزان رشد اوج بار استان تنها به حدود ۶ مگاوات محدود شود.
سهرابی بیدار با اشاره به پویشهای موفق «قرار همدلی» و «۲۵ درجه» به منظور مدیریت مصرف وسایل سرمایشی به اجرای مستمر «طرح ملی مهتاب» پرداخت و گفت: طرح ملی مهتاب با هدف شناسایی انشعابهای غیرمجاز، تعویض کنتورها و مقابله با بد مصرفی از بهمن ماه سال گذشته به صورت روزانه فعال است و مانورهای کشوری آن دوشنبهها و پنجشنبهها با تمام توان عملیاتی برگزار میشود.
وی از ثبت بیش از ۲۵ هزار اقدام نظارتی تحت عنوان «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» خبر داد و عنوان کرد: در این راستا تاکنون ۱۴ هزار مورد بازرسی از چاههای کشاورزی استان انجام شده و حدود ۸ هزار کنتور معیوب تعویض و کنتورهای سالم جایگزین شدهاند تا از هدررفت انرژی جلوگیری شود و هدفگذاری ما در روزهای آینده رسیدن به سقف ۱۵ هزار مورد تعویض کنتور است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان به اصلاح فیوزهای غیراستاندارد در راستای طرح مهتاب اشاره کرد و افزود: حدود ۹۰۰ مورد تعویض فیوزهایی که به صورت غیرمجاز از سوی مشترکان افزایش آمپر یافته بودند انجام شد.
وی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب ۳ هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز جمعآوری شده و ۸ هزار کنتور جدید نصب و بیش از یک هزار شمارشگر روی انشعابهای فاقد شرایط قانونی موقت قرار گرفته است تا مصرف شبکه به صورت دقیق اندازهگیری شود.
سهرابی بیدار با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در مصرف برق مراکز مذهبی و فضاهای عمومی اظهار کرد: عبادتگاهها و مساجد براساس قانون مشمول معافیت یا تعرفههای خاص هستند اما این معافیت به هیچ عنوان شامل واحدهای تجاری و مغازههای همجوار یا متصل به مساجد و بقاع متبرکه نمیشود و متولیان این مراکز باید برای مغازهها انشعاب جداگانه خریداری کنند.
وی با اشاره به بازدید از یک هزار مرکز در این حوزه و پایش ۲ هزار مورد دیگر در روزهای آتی گفت: این قاعده در خصوص رستورانها و غرفههای تجاری مستقر در پارکها و بوستانها نیز جاری است چراکه برق پارکها مشمول تعرفه عمومی است و بخشهای تجاری داخل آنها موظف به تهیه انشعاب مستقل با تعرفه تجاری هستند و در صورت مراجعه این واحدها شرکت توزیع برق در کوتاهترین زمان ممکن فرآیند واگذاری انشعاب قانونی را تسهیل خواهد کرد.
نظر شما