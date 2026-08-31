  1. استانها
  2. همدان
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

ارتباط با نسل جدید نیاز به تغییر نگرش و ادبیات دارد

ارتباط با نسل جدید نیاز به تغییر نگرش و ادبیات دارد

همدان- فرماندار رزن گفت: امروز نمی‌توان با ادبیات دهه‌های گذشته به‌ویژه با نسل جدید ارتباط برقرار کرد و به طور قطع باید ادبیات، نگرش و روش‌های خود را متناسب با شرایط امروز جامعه تغییر دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان عصر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان رزن با اشاره به ضرورت توجه جدی به مسائل فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: اگر دغدغه بهبود وضعیت فرهنگی جامعه را داریم باید از اقدامات شعاری و جلسات اداری فراتر برویم.

وی با اشاره به موضوع حجاب افزود: اگر قرار است ارزش‌هایی همچون حجاب در جامعه به باور تبدیل شود این امر تنها با صدور دستور، نصب بنر و بیان شعار محقق نخواهد شد بلکه نیازمند گفت‌وگو و ارتباط موثر با مردم است.

فرماندار رزن با بیان اینکه باید دیدگاه‌های مختلف در جامعه شنیده شود، گفت: گاهی باید با افرادی که ممکن است نگاه متفاوتی داشته باشند گفت‌وگو کنیم و از شنیدن نقدها و نظرات آنها هراسی نداشته باشیم.

جهانیان با تاکید بر اینکه مدیران و مسئولان نباید خود را از جامعه جدا کنند، اظهار کرد: دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و اجرایی باید بیش از گذشته در میان مردم حضور داشته باشند و مسائل فرهنگی را از نزدیک مورد بررسی قرار دهند.

وی ادامه داد: جامعه ما در مقاطع مختلف نشان داده که با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها و سبک زندگی در زمان نیاز می‌تواند در کنار یکدیگر قرار گیرد و این ظرفیت اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار رزن با اشاره به ضرورت تقویت همدلی در جامعه تصریح کرد: نباید تفاوت‌ها را به عامل فاصله و گسست تبدیل کنیم بلکه باید برای نزدیک شدن به یکدیگر و تقویت گفت‌وگو در جامعه تلاش کنیم.

جهانیان گفت: امروز نمی‌توان با ادبیات دهه‌های گذشته با مردم و به‌ویژه نسل جدید ارتباط برقرار کرد و به طور قطع باید ادبیات، نگرش و روش‌های خود را متناسب با شرایط امروز جامعه تغییر دهیم.

وی افزود: باید تلاش کنیم به نسل جدید نزدیک شویم و در مقابل زمینه‌ای فراهم کنیم که آنها نیز بتوانند با ارزش‌ها و باورهای جامعه ارتباط بیشتری برقرار کنند.

فرماندار رزن برگزاری جلسات گفت‌وگو را ضروری دانست و گفت: دستگاه‌های فرهنگی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و سایر نهادهای اثرگذار باید گفت‌وگو با اقشار مختلف جامعه را در دستور کار قرار دهند.

وی تاکید کرد: اگر به توانمندی‌های فرهنگی و دینی خود باور داریم نباید از مواجهه و گفت‌وگو با دیدگاه‌های متفاوت نگران باشیم.

جهانیان با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران اظهار کرد: جامعه ما از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، دینی و علمی برخوردار است و باید این ظرفیت‌ها به‌درستی به نسل جوان معرفی شود.

وی افزود: تقویت اعتماد به نفس فرهنگی در میان جوانان یک ضرورت است و باید آنها را نسبت به هویت، فرهنگ و داشته‌های ارزشمند جامعه ایرانی آگاه کرد.

فرماندار رزن در پایان خواستار خروج دستگاه‌های فرهنگی از اقدامات فقط تکراری و اداری شد و گفت: هر دستگاه باید برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی برنامه‌ای عملیاتی و اثرگذار داشته باشد تا بتوانیم شاهد نتایج ملموس در سطح جامعه باشیم.

کد مطلب 6933087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها