ارتباط با نسل جدید نیاز به تغییر نگرش و ادبیات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان عصر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان رزن با اشاره به ضرورت توجه جدی به مسائل فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: اگر دغدغه بهبود وضعیت فرهنگی جامعه را داریم باید از اقدامات شعاری و جلسات اداری فراتر برویم.
وی با اشاره به موضوع حجاب افزود: اگر قرار است ارزشهایی همچون حجاب در جامعه به باور تبدیل شود این امر تنها با صدور دستور، نصب بنر و بیان شعار محقق نخواهد شد بلکه نیازمند گفتوگو و ارتباط موثر با مردم است.
فرماندار رزن با بیان اینکه باید دیدگاههای مختلف در جامعه شنیده شود، گفت: گاهی باید با افرادی که ممکن است نگاه متفاوتی داشته باشند گفتوگو کنیم و از شنیدن نقدها و نظرات آنها هراسی نداشته باشیم.
جهانیان با تاکید بر اینکه مدیران و مسئولان نباید خود را از جامعه جدا کنند، اظهار کرد: دستگاههای فرهنگی، آموزشی و اجرایی باید بیش از گذشته در میان مردم حضور داشته باشند و مسائل فرهنگی را از نزدیک مورد بررسی قرار دهند.
وی ادامه داد: جامعه ما در مقاطع مختلف نشان داده که با وجود تفاوت در دیدگاهها و سبک زندگی در زمان نیاز میتواند در کنار یکدیگر قرار گیرد و این ظرفیت اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار رزن با اشاره به ضرورت تقویت همدلی در جامعه تصریح کرد: نباید تفاوتها را به عامل فاصله و گسست تبدیل کنیم بلکه باید برای نزدیک شدن به یکدیگر و تقویت گفتوگو در جامعه تلاش کنیم.
جهانیان گفت: امروز نمیتوان با ادبیات دهههای گذشته با مردم و بهویژه نسل جدید ارتباط برقرار کرد و به طور قطع باید ادبیات، نگرش و روشهای خود را متناسب با شرایط امروز جامعه تغییر دهیم.
وی افزود: باید تلاش کنیم به نسل جدید نزدیک شویم و در مقابل زمینهای فراهم کنیم که آنها نیز بتوانند با ارزشها و باورهای جامعه ارتباط بیشتری برقرار کنند.
فرماندار رزن برگزاری جلسات گفتوگو را ضروری دانست و گفت: دستگاههای فرهنگی، آموزش و پرورش، دانشگاهها، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و سایر نهادهای اثرگذار باید گفتوگو با اقشار مختلف جامعه را در دستور کار قرار دهند.
وی تاکید کرد: اگر به توانمندیهای فرهنگی و دینی خود باور داریم نباید از مواجهه و گفتوگو با دیدگاههای متفاوت نگران باشیم.
جهانیان با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران اظهار کرد: جامعه ما از ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی، دینی و علمی برخوردار است و باید این ظرفیتها بهدرستی به نسل جوان معرفی شود.
وی افزود: تقویت اعتماد به نفس فرهنگی در میان جوانان یک ضرورت است و باید آنها را نسبت به هویت، فرهنگ و داشتههای ارزشمند جامعه ایرانی آگاه کرد.
فرماندار رزن در پایان خواستار خروج دستگاههای فرهنگی از اقدامات فقط تکراری و اداری شد و گفت: هر دستگاه باید برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی برنامهای عملیاتی و اثرگذار داشته باشد تا بتوانیم شاهد نتایج ملموس در سطح جامعه باشیم.
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