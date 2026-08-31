به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در جلسه شورای توسعه تعاون استان زنجان، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی عضو شورا باید عملکرد خود را در چارچوب سند مصوب و تکالیف تعیینشده بهصورت کامل ارائه کنند تا روند اجرای برنامهها بهطور دقیق بررسی و ارزیابی شود. جلسات شورای توسعه تعاون باید از کلیگویی فاصله گیرد و دستگاههای اجرایی به جای ارائه صرف آمار و ارقام، پیشنهادهای مشخص، راهبردی و کاربردی برای رفع موانع و توسعه بخش تعاون ارائه دهند.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاههای اجرایی، بیان کرد: دستگاههایی که نسبت به انجام تکالیف محوله یا حضور در جلسات شورا اقدام نمیکنند، باید دلایل و وضعیت عملکرد خود را بهصورت مکتوب اعلام کنند و در قبال مسئولیتهای خود پاسخگو باشند. همچنین باید اطلاعات دقیق و بهروز از انواع تعاونیهای مصرف در استان در اختیار باشد و وضعیت فعالیت، ظرفیتها و مشکلات آنها بهصورت مشخص بررسی شود.
معاون استاندار زنجان ادامه داد: تعاونیهایی که در حال حاضر غیرفعالند یا منحل شدهاند باید بهصورت دقیق شناسایی و آسیبشناسی شوند تا مشخص شود چه عواملی موجب توقف فعالیت یا انحلال آنها شده است. پس از شناسایی عوامل مؤثر در غیرفعال شدن تعاونیها، باید برای تعاونیهایی که همچنان ظرفیت فعالیت دارند، راهکارهای عملی و اجرایی برای احیا و بازگشت به چرخه تولید و خدمات ارائه شود.
مرادخانی افزود: هدف از برگزاری جلسات شورای توسعه تعاون باید حرکت از گزارشدهی صرف به سمت تصمیمگیری، حل مسئله و ارائه راهکارهای عملی برای تقویت تعاونیها و افزایش نقش آنها در اقتصاد استان باشد.
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