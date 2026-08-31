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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

جریمه ۱.۷ میلیارد ریالی برای قاچاق ادکلن در نهاوند

جریمه ۱.۷ میلیارد ریالی برای قاچاق ادکلن در نهاوند

همدان- مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از محکومیت یک واحد صنفی متخلف در شهرستان نهاوند به پرداخت یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون ریال جزای نقدی به دلیل قاچاق کالا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی ظهر دوشنبه اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۱۳ عدد انواع ادکلن به ارزش ۸۹۷ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی و گمرکی اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان خاطرنشان کرد: این محموله قاچاق از سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی نهاوند در جریان بازرسی از یک واحد صنفی لوازم آرایشی و بهداشتی کشف و پرونده آن به منظور رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

کد مطلب 6933196

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