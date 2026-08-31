انبار مواد غذایی فاسد در همدان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جمشیدی عصر دوشنبه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر عرضه و توزیع مواد غذایی مشکوک و غیربهداشتی در حوالی میدان عین‌القضات همدان موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار بازرسان این اداره کل قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی‌های لازم تیم بازرسی صمت با همراهی کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان همدان به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی دقیق از انبار مذکور بیش از یک تن انواع مواد غذایی تاریخ‌مصرف‌گذشته که به دلیل شرایط غیراستاندارد نگهداری دچار فساد شدید و آلودگی حشرات شده بودند کشف و ضبط شد.

رئیس اداره بازرسی صمت استان همدان با بیان اینکه این اقلام آماده ورود به چرخه توزیع در واحدهای صنفی بود، تصریح کرد: سلامت عمومی شهروندان خط قرمز بازرسان صمت است و در این زمینه هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهیم داشت.

جمشیدی خاطرنشان کرد: پس از کشف اقلام مذکور انبار مورد نظر پلمب و پرونده تخلف تشکیل شد و این پرونده برای رسیدگی قاطع و صدور حکم نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ارسال شده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از هوشیاری شهروندان از عموم مردم درخواست کرد هرگونه تخلف صنفی را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گیرد.