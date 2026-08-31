به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر منصوری عصر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان رزن با اشاره به ضرورت نظارت بر اماکن عمومی و ورزشی اظهار کرد: اماکنی که در اختیار عموم مردم قرار دارند و یا با مجوز دستگاه‌های مختلف فعالیت می‌کنند باید به‌درستی مدیریت شوند.

وی افزود: مدیران، پیمانکاران و بهره‌برداران اماکن عمومی باید نسبت به فضای مجموعه‌های تحت مدیریت خود مسئولیت‌پذیر باشند چراکه مدیریت صحیح و پیشگیری از بروز مسائل مقدم بر ایجاد حاشیه و برخورد در سطح جامعه است.

امام جمعه رزن با اشاره به ضرورت رعایت حقوق و حریم خصوصی افراد در واحدهای صنفی گفت: انتشار تصاویر مراجعه‌کنندگان در فضای مجازی بدون در نظر گرفتن حقوق و حریم خصوصی آنها می‌تواند زمینه‌ساز گلایه و ایجاد مشکلات شود و مسئولان مربوطه باید نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

حجت الاسلام منصوری با تاکید بر اینکه نباید مسائل فرهنگی به ایجاد دوقطبی در جامعه منجر شود، تصریح کرد: برخی افراد به دنبال ایجاد دو قطبی و اختلاف در جامعه هستند و باید مراقب باشیم که در مسیر پیگیری مسائل فرهنگی ناخواسته زمینه ایجاد تنش فراهم نشود.

وی ادامه داد: رویکرد اصلی باید بر مدیریت، پیشگیری و اقناع‌سازی استوار باشد و اگر مدیران اماکن عمومی مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهند بسیاری از مسائل پیش از تبدیل شدن به یک موضوع اجتماعی قابل مدیریت خواهد بود.

امام جمعه رزن با اشاره به ضرورت توجه ویژه به اماکن عمومی افزود: مکان‌هایی که از امکانات عمومی و بیت‌المال استفاده می‌کنند یا با مجوز دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند باید بیش از پیش مورد توجه و مدیریت قرار گیرند.

کار فرهنگی اثرگذار با استفاده از زبان هنر انجام می‌شود

حجت الاسلام منصوری همچنین بر استفاده از ظرفیت هنر و فعالیت‌های فرهنگی در سطح شهر تاکید کرد و گفت: نصب بنرها و تولیدات فرهنگی در پارک‌ها و معابر باید با محتوای مناسب، اثرگذار و هنرمندانه دنبال شود و کار فرهنگی زمانی اثرگذار خواهد بود که متناسب با مخاطب و با استفاده از زبان هنر انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مسئولیت دستگاه‌ها در حوزه مسائل فرهنگی اظهار کرد: مجموعه‌های مختلف باید مشخص کنند که برای جامعه هدف خود چه اقدام موثری می‌توانند انجام دهند.

حجت الاسلام منصوری با اشاره به نقش دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در حوزه فرهنگی افزود: هر مجموعه باید راهکارهای عملیاتی خود را تدوین کند و برنامه‌ای ارائه دهد که امکان اجرای آن در مجموعه مربوطه وجود داشته باشد.

امام جمعه رزن با تاکید بر ضرورت اقناع‌سازی و انجام کار فرهنگی تصریح کرد: نباید تنها به برخوردهای ظاهری توجه شود بلکه گفت‌وگو، تبیین و فعالیت فرهنگی باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی گفت: این مجموعه‌ها می‌توانند در ارتباط با نسل جوان و تبیین مسائل فرهنگی نقش موثری ایفا کنند و باید از ظرفیت آن‌ها به‌صورت هدفمند استفاده شود.

حجت الاسلام منصوری خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مردمی شد و افزود: می‌توان از ظرفیت افراد متخصص و مورد اعتماد جامعه از جمله معلمان، روان‌شناسان، پزشکان، فعالان فرهنگی و افراد مذهبی برای گفت‌وگو و ارتباط با جامعه هدف استفاده کرد.

امام جمعه رزن ادامه داد: مسائل فرهنگی نیازمند نگاه تخصصی است و باید با شناخت شرایط افراد و استفاده از ظرفیت متخصصان، راهکارهای موثر و اقناعی ارائه شود.

وی با تاکید بر اهمیت تولید محتوا در فضای مجازی اظهار کرد: امروز تولید محتوای مناسب و اثرگذار یکی از ضرورت‌های کار فرهنگی است و باید برای ارتباط با نسل جدید و انتقال مفاهیم فرهنگی برنامه‌ریزی جدی داشت.

حجت الاسلام منصوری افزود: مهم‌ترین مسئله این است که مصوبات جلسات در حد گفت‌وگو باقی نماند و هر دستگاه وظیفه و اقدام مشخص خود را برای تحقق زیست عفیفانه در جامعه دنبال کند.

امام جمعه رزن گفت: دغدغه اصلی همه ما باید این باشد که هر فرد و هر مجموعه چه اقدامی می‌تواند برای تقویت فرهنگ و فراهم شدن زمینه زیست عفیفانه در جامعه انجام دهد.

وی در پایان با قدردانی از اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان رزن تاکید کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، تخصصی و فرهنگی مصوبات شورای فرهنگ عمومی به اقدامات موثر و عملیاتی در سطح شهرستان تبدیل شود.