سعید تقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت میلاد غریبی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: بعد از آنکه غریبی به بیمارستان آتیه منتقل شد، از جمجه سر او عکسبرداری انجام گرفت و پزشکان نظر دادند که ممکن است مشکل جدی باشد.

وی افزود: به همین خاطر غریبی مدتی تحت نظر بود و بعد از آنکه اطمینان کامل حاصل شد مشکل خاصی او را تهدید نمی‌کند، با نظر پزشکان از بیمارستان مرخص و راهی منزل شد.

سخنگوی باشگاه سایپا همچنین در خصوص احتمال برکناری مجتبی تقوی سرمربی این تیم به خاطر نتایج ضعیف در نیم فصل دوم، تاکید کرد: چنین اخباری صحت ندارد و تقوی با قدرت به کارش در سایپا ادامه خواهد داد.

میلاد غریبی مهاجم جوان تیم سایپا در اواسط نیمه اول دیدار این تیم با پرسپولیس پس از برخورد با مهرداد پولادی از ناحیه سر دچار مصدومیت شد. او دقایقی به بازی ادامه داد اما به دلیل سرگیجه و وضعیت نامناسب از زمین بیرون رفت.