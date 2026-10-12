به گزارش خبرنگار مهر، محمد چراغ‌سحر صبح دوشنبه در آیین تجلیل از بازنشستگان استان ایلام اظهار کرد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس جداول ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و با مبنای ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز در دستگاه مربوطه انجام شده است.

وی افزود: در پی مراجعه برخی بازنشستگان و طرح مطالباتی درباره تفاوت دریافتی شاغلان هم تراز در دستگاه‌های مختلف، این موضوع در جلسات با کانون‌های بازنشستگی و از طریق پیگیری‌های انجام‌شده با نماینده استان و مکاتبه با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مطرح شده است.

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان ایلام ادامه داد: بازنشستگانی که معتقدند حقوق شاغلان همتراز در دستگاه محل خدمت سابقشان بیش از مبالغ لحاظ‌شده در جداول است، می‌توانند موضوع را از طریق دستگاه مربوطه و مراجع ذی‌ربط پیگیری کنند تا در صورت لزوم، جداول مورد بازنگری قرار گیرد.

چراغ‌سحر با اشاره به مطالبات بازنشستگان درباره بیمه تکمیلی درمان تصریح کرد: در خصوص اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکاتباتی با وزیر مربوطه، نماینده استان و مدیرعامل صندوق انجام شده و پیگیری‌ها برای تحقق این مطالبه ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات مرتبط با مناطق جنگی گفت: مسائل و مشکلات بازنشستگان در این زمینه نیز با همراهی مسئولان و نمایندگان استان دنبال شده است.

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان ایلام درباره تسهیلات حمایتی بازنشستگان بیان کرد: ماهانه ۳۴ نفر از بازنشستگان در سهمیه تسهیلات این صندوق قرار می‌گیرند و تلاش می‌کنیم افرادی که با مشکلات درمانی و بیماری مواجه هستند، در اولویت قرار گیرند.

چراغ‌سحر خاطرنشان کرد: بازنشستگانی که واجد شرایط دریافت وام ۷۵ میلیون تومانی باشند و پیش‌تر این تسهیلات را دریافت نکرده یا برنده آن نشده باشند، می‌توانند برای برخورداری از سهمیه‌های موجود پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: رسیدگی به مسائل و مشکلات بازنشستگان در سطح استان از اولویت‌های این صندوق است و در چارچوب اختیارات و امکانات موجود، پیگیری مطالبات و کمک به رفع مشکلات آنان ادامه خواهد داشت.