حجت الاسلام سید یاسین شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم سازمان اوقاف و امورخیریه در دو بخش شفاهی و کتبی برگزار می شود که بخش اول آزمون شفاهی، میزان فراگیری و ایجاد انگیزه برای علاقمندان را فراهم می سازد.

وی از زمان برگزاری آزمون کتبی که مشروط به قبول شدن در این طرح است در صبح امروز خبر داد و بیان کرد: حضور در آزمون کتبی و اخذ امتیاز معین شده برای قبولی مرحله اول این طرح الزامی است که آزمون کتبی نیز در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: آزمون شفاهی در چهار بخش حسن حفظ، تجوید، وقف و ابتدا و صوت لحن مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و نتیجه مرحله اول توسط هشت مربی ارزیابی شده که در آینده ای نزدیک اطلاع رسانی می شود.

شریفی به حضور چشمگیر داوطلبان برای شرکت در این آزمون اشاره و اضافه کرد: علاقمندان در این آزمون حضوری فعال و چشمگیر داشتند که امیدواریم با این اقدامات گام های مثبتی را در راستای ترویج فرهنگ قرآن و قرآن خوانی برداشته باشیم.