به گزارش خبرنگار مهر طاها طاهری با بیان اینکه شاخص های امنیت در استان نسبت به گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است افزود: این دستاورد نشان دهنده تلاش بی شائبه مسئولان و هماهنگی مطلوب در بین نهاد های امنیتی ،اطلاعاتی و قضایی است.

وی گفت: در راستای اجرای سیاست های کلی مقام معظم رهبری راهبرد های نوینی در راستای مبارزه با مواد مخدر در مرز ها ، مبارزه و برخورد با خرده فروشان و همچنین در زمینه درمان و آموزش در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود:با انسداد مرزها و گلوگاه ها و همچنین تشدید مبارزه ، ورود مواد مخدر به کشور از طریق مرزهای کشورسخت شده است و مسیر ترانزیت مواد مخدر از مرزها به سمت‌ آب‌های کشور و همچنین مبادی ورودی رسمی تغییر کرده است.

زاهدان تا قبل از ایام نوروز از وجود معتادان ولگرد پاک می شود



طاهری با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه های اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر کاهش دسترسی به مواد مخدر و برخورد با خرده فروشان است گفت:شهر زاهدان تا قبل از ایام عید نوروز باید از وجود معتادان و ولگردان پاک شود.



وی همچنین پاکسازی پاتوق ها و محلات آلوده به مخدر نیز را در دستور کار قرار داد و افزود: هیچ کمبود و یا مانعی برای تخصیص اعتبار به منظور حمایت از این برنامه های برخورد و یا شناسایی فروشندگان مواد مخدر وجود ندارد.



وی همچنین با اشاره به لزوم ایجاد و راه اندازی مراکز پلیس مدار در شهرها گفت: بسیاری از معتادان در خانواده ها موجب بر هم زدن امنیت روانی خانواده ها می شوند که با راه اندازی این مراکز باید بیش از پیش خانواده ها را در قبال آسیب های ناشی از رفتار های معتادان مواد مخدر حمایت کرد.



وی در این جلسه همچنین بر راه اندازی مرکز پلیس مدار با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی درزاهدان و سایر شهرستان ها تاکید کرد.