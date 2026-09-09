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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

صدور سند مالکیت برای ۲۳ تالاب کشور به مساحت ۱.۴ میلیون هکتار

صدور سند مالکیت برای ۲۳ تالاب کشور به مساحت ۱.۴ میلیون هکتار

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از صدور اسناد مالکیت برای ۲۳ تالاب کشور به مساحت حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در دیدار با شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت اراضی و عرصه‌های طبیعی کشور، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و فنی موجود، آمادگی دارد با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، فرآیند مستندسازی و صدور اسناد مالکیت تالاب‌های فاقد سند را با سرعت بیشتری دنبال کند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل مستندات و اطلاعات مورد نیاز برای پیشبرد فرآیندهای ثبتی افزود: همکاری، هماهنگی و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در تسریع روند تثبیت مالکیت و صدور اسناد عرصه‌های طبیعی و زیست‌محیطی کشور خواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین بر اهمیت حفاظت حقوقی از سرمایه‌های طبیعی کشور تأکید کرد و گفت: مستندسازی و تثبیت مالکیت عرصه‌های ملی و زیست‌محیطی، علاوه بر ایجاد شفافیت و انسجام در اطلاعات مالکیتی، می‌تواند زمینه حفاظت مؤثرتر از این سرمایه‌های ارزشمند را فراهم کند.

مستندسازی یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از تالاب‌های کشور

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از همکاری‌ها و اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تثبیت و مستندسازی عرصه‌های زیست‌محیطی، اظهار کرد: تاکنون برای ۲۳ تالاب کشور به مساحت حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار، اسناد مالکیت صادر شده است.

وی این اقدام را گامی مهم در مسیر صیانت حقوقی از تالاب‌ها و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور دانست و بر ضرورت تداوم همکاری‌های مشترک برای تعیین تکلیف و مستندسازی سایر تالاب‌های کشور تأکید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: با تقویت تعاملات میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تکمیل فرآیندهای کارشناسی و ثبتی، می‌توان روند مستندسازی و تثبیت مالکیت تالاب‌ها را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کرد.

در این نشست، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه مستندسازی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد عرصه‌های زیست‌محیطی بررسی و بر استمرار هماهنگی‌های راهبردی دو دستگاه در راستای حفاظت از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی کشور تأکید شد.

کد مطلب 6942420
مهسا حيدری توچائی

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