صدور سند مالکیت برای ۲۳ تالاب کشور به مساحت ۱.۴ میلیون هکتار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در دیدار با شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت اراضی و عرصههای طبیعی کشور، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیتهای قانونی و فنی موجود، آمادگی دارد با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، فرآیند مستندسازی و صدور اسناد مالکیت تالابهای فاقد سند را با سرعت بیشتری دنبال کند.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل مستندات و اطلاعات مورد نیاز برای پیشبرد فرآیندهای ثبتی افزود: همکاری، هماهنگی و تبادل اطلاعات میان دستگاههای مسئول، نقش مؤثری در تسریع روند تثبیت مالکیت و صدور اسناد عرصههای طبیعی و زیستمحیطی کشور خواهد داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین بر اهمیت حفاظت حقوقی از سرمایههای طبیعی کشور تأکید کرد و گفت: مستندسازی و تثبیت مالکیت عرصههای ملی و زیستمحیطی، علاوه بر ایجاد شفافیت و انسجام در اطلاعات مالکیتی، میتواند زمینه حفاظت مؤثرتر از این سرمایههای ارزشمند را فراهم کند.
مستندسازی یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از تالابهای کشور
شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از همکاریها و اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تثبیت و مستندسازی عرصههای زیستمحیطی، اظهار کرد: تاکنون برای ۲۳ تالاب کشور به مساحت حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار، اسناد مالکیت صادر شده است.
وی این اقدام را گامی مهم در مسیر صیانت حقوقی از تالابها و حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور دانست و بر ضرورت تداوم همکاریهای مشترک برای تعیین تکلیف و مستندسازی سایر تالابهای کشور تأکید کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: با تقویت تعاملات میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تکمیل فرآیندهای کارشناسی و ثبتی، میتوان روند مستندسازی و تثبیت مالکیت تالابها را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کرد.
در این نشست، راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه مستندسازی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد عرصههای زیستمحیطی بررسی و بر استمرار هماهنگیهای راهبردی دو دستگاه در راستای حفاظت از منابع طبیعی و سرمایههای ملی کشور تأکید شد.
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