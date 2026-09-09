کاهش تقاضای نفت چین در سال ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس گزارش مؤسسه پژوهش اقتصاد و توسعه شرکت سینوپک، افت مصرف نفت و شتاب در استفاده از خودروهای برقی در چین به دلیل رشد قیمتها سبب شد تقاضای نفت این کشور در سال ۲۰۲۶ میلادی ۶۰۰ هزار بشکه در روز یا ۸.۹ درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد که سومین افت سالانه پیاپی به شمار میرود.
با وجود اختلال شدید در عرضه از تنگه هرمز به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، کاهش تقاضای نفت یا افت بلندمدت مصرف در بزرگترین واردکننده نفت جهان، عاملی مهم برای محدودشدن واردات نفت خام چین و قیمت جهانی نفت بوده است.
بر اساس گزارش این مؤسسه، پیشبینی میشود مصرف بنزین چین در سال جاری میلادی با ۸.۷ درصد کاهش به ۱۴۹ میلیون تن برسد و مصرف گازوئیل این کشور نیز با ۱۱.۴ درصد افت، رقم ۱۶۴ میلیون تن را ثبت کند.
از سوی دیگر، مؤسسه پژوهش اقتصاد و توسعه سینوپک در گزارش خود پیشبینی کرد که تقاضای سوخت جت در سال ۲۰۲۶ با ۱.۳ درصد افزایش به ۴۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تن برسد.
درحالیکه انتظار میرود ظرفیت پالایش این کشور در سال جاری میلادی به ۹۵۲ میلیون تن افزایش یابد، فرآوری نفت خام بین سه ماه دوم و سوم سال ۲۰۲۶ به ۶۹۷ میلیون تن کاهش یافته است.
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