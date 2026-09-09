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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

بیانیه وزارت خارجه ایران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان

بیانیه وزارت خارجه ایران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان

وزارت امور خارجه کشورمان، در محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه تداوم تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان از جمله حملات وحشیانه روزهای اخیر به مناطق مسکونی در جنوب این کشور که منجر به شهادت و زخمی شدن ده‌ها تن از شهروندان لبنانی از جمله زنان و کودکان شده است را به‌شدت محکوم کرده و ضمن تمجید از مقاومت و پایداری ملت شریف لبنان در برابر سلطه‌طلبی و اشغالگری رژیم کودک‌کش اسرائیل، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان در مسیر دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور تاکید می‌کند.

حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان و اشغال بخش‌هایی از این کشور که همراه با ارتکاب شدیدترین جنایات جنگی است، در سایه حمایت‌های آشکار آمریکا از این رژیم صورت می‌گیرد و بنابراین رژیم آمریکا، شریک اصلی جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان محسوب می‌شود و باید در این زمینه پاسخگو شود.

از سوی دیگر بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی که بدون تردید تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی است، نه تنها موجب زیر سوال رفتن اعتبار و جایگاه سازمان‌ ملل شده است، بلکه رژیم صهیونیستی را در ارتکاب جنایات و گسترش دامنه جنگ‌افروزی جری‌تر کرده است. سازمان ملل متحد و دبیر کل آن و نیز همه دولت‌های عضو، موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای توقف حملات تجاوزکارانه و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی هستند.

جمهوری اسلامی ایران مسئولیت جهان اسلام و کشورهای منطقه برای حمایت از لبنان در برابر تعدیات رژیم اشغالگر را خاطرنشان می‌کند و خواستار تحرک جدی سازمان همکاری اسلامی و استفاده از همه ظرفیت‌های آن جهت توقف جنایات رژیم صهیونیستی و مؤاخذه و مجازات جنایتکاران این رژیم است.

کد مطلب 6942419
نفیسه عبدالهی

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