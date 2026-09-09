به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای استان تهران، بهنام بخشی سخنگوی آبفای استان تهران، با اشاره به تداوم طرح پاداش خوشمصرفی گفت: مشترکانی که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، مصرف آب خود را ۲۰ درصد کاهش دهند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف و پاداش خوشمصرفی میشوند و در صورت کاهش ۳۰ درصدی مصرف، از ۳۰ درصد پاداش برخوردار خواهند شد.
به گفته بهنام بخشی، یک نمونه واقعی در تهران نشان میدهد که ترکیب نصب تجهیزات کاهنده و اصلاح رفتار مصرفی میتواند تأثیر محسوسی بر هزینه آب داشته باشد. در یک مجموعه پنجواحدی، میزان مصرف آب پس از نصب تجهیزات کاهنده و دریافت آموزشهای مدیریت مصرف، از حدود ۱۶۷ هزار لیتر در یک دوره به حدود ۴۰ هزار لیتر کاهش یافت.
در پی این کاهش مصرف، مبلغ قبض آب این مجموعه نیز از حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسید؛ تغییری که نشان میدهد اصلاح الگوی مصرف، علاوه بر کاهش برداشت از منابع آب، میتواند هزینه پرداختی مشترکان را نیز به شکل چشمگیری کاهش دهد.
سخنگوی آبفای استان تهران تأکید کرد: پاداش خوشمصرفی همچنان برقرار است و مشترکانی که با اصلاح الگوی مصرف، میزان مصرف خود را کاهش دهند، میتوانند از تخفیفهای پیشبینیشده بهرهمند شوند.
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