قمری: طرح «شهر سالم» به برنامه جامع ارتقای سلامت مردم مرکزی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر چهارشنبه در همایش شهر سالم و ایمن در استان مرکزی اظهار کرد: تأمین سلامت روان جامعه، امنیت، آسایش و آرامش مردم از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه مدیران و دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی افزود: برخلاف رویکرد معمول در استانها که یک شهر به عنوان «شهر سالم» انتخاب میشود، در استان مرکزی این طرح با محوریت دانشگاههای علوم پزشکی اراک، ساوه و خمین، بهصورت استانی دنبال میشود.
قمری تصریح کرد: طرح شهر سالم با تأکید استاندار مرکزی باید در سراسر استان مرکزی اجرا شود و صرف نامگذاری یک شهر یا اجرای چند پروژه، تحقق اهداف این طرح را تضمین نمیکند.
بیماریهای قلبی و عروقی در صدر عوامل مرگومیر استان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه محور اصلی طرح شهر سالم باید بر پیشگیری و بهداشت متمرکز باشد گفت: آمار مرگومیر نشان میدهد بیماریهای قلبی و عروقی بالاترین رتبه را در استان مرکزی دارند و این موضوع ضرورت توجه جدی به پیشگیری و سبک زندگی سالم را نشان میدهد.
وی افزود: توسعه ورزش همگانی و افزایش تحرک میتواند یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با بیماریهای قلبی و عروقی باشد، بنابراین موضوع سلامت عمومی نباید صرفاً در حیطه وظایف دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت تعریف شود.
قمری با بیان اینکه دستگاههای مختلف باید در قبال سلامت مردم مسئولیتپذیر باشند تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان باید در برنامهریزیهای خود به سلامت عمومی توجه کند، محیط زیست در کاهش آلودگی هوا و شهرداریها در توسعه فضاهای سبز و ایجاد محیطهای مناسب شهری باید سلامت مردم را مدنظر قرار دهند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی نیز در کاهش تصادفات جادهای که ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد، نقش مهمی بر عهده دارد و با اجرای قانون و تأکید بر استفاده از کلاه ایمنی میتوان از بخش قابل توجهی از تلفات موتورسواران جلوگیری کرد.
آموزش و پرورش فرهنگ سلامت را از مدارس نهادینه کند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با تأکید بر نقش آموزش در تحقق اهداف شهر سالم گفت: آموزش و پرورش به عنوان متولی امر تعلیم و تربیت باید موضوعات مرتبط با سلامت را در برنامههای آموزشی و فعالیتهای جنبی مدارس مورد توجه قرار دهد تا فرهنگ سلامت از سنین پایین در جامعه نهادینه شود.
وی با اشاره به اجرای طرح محلهمحوری در استان مرکزی افزود: این طرح از سال گذشته آغاز شده و با قوت و قدرت در شهرستانهای استان در حال اجراست و اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.
قمری تصریح کرد: در اجرای طرح شهر سالم و برنامههای محلهمحور، باید نقش مردم و نهادهای مردمی جدی گرفته شود؛ چراکه تحقق سلامت به عنوان یک دغدغه عمومی، بدون مشارکت و همراهی مردم امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: اگر قرار است موضوع شهر سالم به عنوان یک دغدغه مهم و یک اصل در استان مرکزی دنبال شود، باید مشارکت و حمایت مردم به عنوان مخاطبان اصلی این طرح مورد توجه قرار گیرد.
قمری تاکید کرد: با توجه به ضرورت اجرای طرح شهر سالم و برنامههای پیشبینیشده از سوی دانشگاه علوم پزشکی اراک، برگزاری این همایش با حضور مدیران و مسئولان در دستور کار قرار گرفت تا زمینه برای اجرای جدیتر و هماهنگتر این برنامه در سطح استان فراهم شود.
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