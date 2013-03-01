به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز تیم فوتبال پرسپولیس پس از برد 4 بر یک عصر پنجشنبه این تیم دو بخش داشت که در بخش نخست بازیکنانی که برابر سایپا به میدان رفتند 30-40 دقیقه ریکاوری کردند و در بخش دوم بازیکنان ذخیره یک ساعت و نیم زیر نظر گل‌محمدی برنامه‌های آماده‌سازی را برگزار کردند.

در این تمرین مهدی مهدوی‌کیا پس از طی دوران طولانی مصدومیت پا به توپ شد اما علی کریمی تنها به فیزیوتراپی پرداخت و به همراه سایر بازیکنان تمرین نکرد. کریم باقری و سعید شرینی سرپرست تیم هم در این تمرین حضور نداشتند.

تمرین بازیکنان اصلی 30-40 دقیقه به طول انجامید و بعد از آن به منزل رفتند و نفرات ذخیره زیر نظر گل محمدی تمرینات مختلفی را برگزار کردند که سرمربی پرسپولیس خودش در برخی از این تمرینات نیز شرکت می‌کرد.

ضمن اینکه سعید عزیزیان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس هم در این تمرین یکی دو مرتبه درون دروازه ایستاد و عکس العمل‌های خوبی از خود به نمایش گذاشت.

در پایان این تمرین علی کریمی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که فردا قرار است از زانویش آزمایش MRI بگیرد که پس از این آزمایش وضعیتش برای حضور در بازی با ذوب‌‎آهن مشخص می‌شود.

محسن بنگر هم پس از مدتها سکوت در جمع خبرنگاران در مورد اینکه در این شرایط دوری از مسابقه برایش سخت نیست، گفت: همین که سپاهان را بردیم برایم کافی است.

مدافع محروم تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه صبر می‌کند تا ببیند وضعیتش چه می‌شود، گفت: هر چه خدا بخواهد. اگر محروم بمانم باز هم برای دیدار با ذوب‌آهن همراه تیم به اصفهان خواهم رفت.