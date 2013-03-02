روزهای رنگی شیراز رسید/ شهر گل و بلبل غرق در گلهای بهاری

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای بهاری و نوروز نزدیک است در این روزها کوچه و خیابانهای سراسر کشور حال و هوای تازه ای پیدا می کند.

یاد ایام کودکی به خیر آن روزهای که از لباس خریدن عید گرفته تا عیدی گرفتن و عذاب کشیدن برای پیک نوروزی و شوق چیدن سفره هفت سین و بعضی سالها بیدار بودن موقع سال تحویل و هزار تا چیز دیگر عید واسه بچه ها عالمی داشت.

بهار هرساله با آمدنش شور خاصی را به شهر ما می آورد شهری که از دیر باز به شهر گل و بلبل معروف است.

به اطراف که نگاه میکنی چادرهای رنگارنگی میبینی که رقص ماهیان چشمانت را نوازش می دهند و با نگاه به آنها احساس تازگی پیدا می کنید و در کنار این چادرهای رنگارنگ که پر از ماهی قرمز و وسایل سفره سین است بوی بهار در گوشه خاصی از شهر بیشتر به مشام می رسد .

بوی گل های بهاری و فضای رنگارنگ باغ های قصرالدشت، تو را از حال و هوای پر دود شهر دور می کنند.

باغهایی که با فروش گل های بهاری شلوغی زیبایی را در آن منطقه از شهر ایجاد کرده اند.

گل های رنگارنگی که زیبایی توصیف ناپذیری در این خیابان و باغها ایجاد کرده اند.

جلوی ورودی این باغها یعنی پیاده روها تبدیل شده به گل فروشی هایی که گلدانهای شب بو و جعبه های بنفشه و... کنار هم چیده شده اند.

این روزها باغهای رویایی شیراز در حال شکوفه کردن هستند تا همچنان شهر گل و بلبل را در ذهن همه مردم زنده نگه دارند.

نوروز مردم را به یاد طبیعت می اندازد

یکی از گل فروش جوان منقه قصردشت به خبر نگار مهر می گوید: شروع شدن عید نوروز و فصل بهار مردم را به یاد طبیعت می اندازد و در این ایام افراد زیادی به این باغها برای خرید گل مراجعه می کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه مردم فارس همیشه طرفدار طبیعت بوده و استقبال زیادی از کاشت گل و درخت می کنند که این موضوع به زنده نگه داشتن روح آنها کمک می کند.

باغدار جوان بیان داشت: وقتی شوق خرید را در چهره افراد می بینیم انگیزه کاشت و پرورش در ما بیشتر می شود اما ای کاش این شوق خرید در تمام فصول سال وجود داشت.

وی با تاکید بر اینکه لبخند حاکی از رضایت افراد هنگام دیدن گلها حسی خوبی به فروشنده می دهد، عنوان کرد: اگرچه فصل بهار مخصوص گل کاری است اما مردم می توانند با خرید و کاشت انواع گل در فصلهای مختلف زندگی و شادابی را به خانه های خود ببرند .

این گل فروش جوان ابراز داشت: گل ها و گیاهان مانند فرزندان باغداران هستند و مردم حتی با نداشتن حیاط در منزل خود می توانند از گل های مخصوص آپارتمان استفاده کنند.

باغدار دیگری در این خصوص گفت: من بیش از 70 سال است که به باغداری و فروش گل در فصل بهار مشغول هستم که این کار باعث زنده نگه داشتن احساس در من شده است.

وی ادامه داد: مردم با کاشت گل در حیاط خانه های خود می توانند به یاد ایام گذشته و خانه پدربزرگ و مادربزرگ های خود بیوفتند آن زمانهای که طبیعت واقعی در هر خانه ایی وجود داشت و در حوض خانه همیشه ماهیان شنا می کردند.