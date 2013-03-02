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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۵۷

دارنده مدال نقره بازیهای المپیک 2012:

برای آغاز تمرینات منتظر اجازه پزشکان هستم/ سلامتی‌ام از همه مسائل مهمتر است

برای آغاز تمرینات منتظر اجازه پزشکان هستم/ سلامتی‌ام از همه مسائل مهمتر است

محمد باقری معتمد دارنده مدال نقره بازیهای المپیک 2012 اعلام کرد برای آغاز تمرینات آماده‌سازی‌اش منتظر اجازه پزشکان است.

محمد باقری معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت مصدومیتش ضمن بیان مطلب فوق گفت: مشکل آسیب دیدگی رباط پایم بعد از المپیک با عمل جراحی رفع شد، مدتی هم تمرینات بدنسازی را زیر نظر پزشک معالج انجام دادم و بعد از آن تصمیم گرفتم برای رفع مشکل پرانتزی پا هم اقدام و بدون کوچکترین مشکلی تمرینات خود را آغاز کنم.

وی خاطرنشان کرد: این عمل بیشتر یک عمل زیبایی بود و اکنون نیز بدون مشکل برنامه‌های تمرینی خود را ادامه می‌دهم. همچنین دوران نقاهت پس از عمل را طبق برنامه‌ای که تنظیم شده، پیش می‌برم.

این ملی پوش تکواندو در مورد گفتگو با سرمربی تیم ملی تکواندو در خصوص بازگشت به اردوی آماده‌سازی این تیم افزود: هنوز موفق نشدم با کریمی صحبت کنم. البته منتظر نظر نهایی پزشکان هستم و بعد از آن با کریمی در مورد امکان حضور در اردوی آماده‌سازی گفتگو می‌کنم.

وی در مورد اینکه می‌تواند در مسابقات قهرمانی جهان به میدان برود، تصریح کرد: سال 2007 مسابقات جهانی چین را با تصمیم کادر فنی از نزدیک به تماشا نشستم و در سالهای 2009 و 2011 با رسیدن به دیدار نهایی دو مدال طلا و نقره کسب کردم.

باقری معتمد در پایان گفت: خیلی دوست دارم با حضور در سومین دوره پیاپی مسابقات جهانی برای کسب مدال طلا به میدان بروم، ولی سلامتی بیشتر از همه مهم است و در صورتی که پزشکان اجازه دهند از اردیبهشت ماه تمرینات خود را آغاز می‌کنم.

اردوی آماده‌سازی تیم ملی تکواندو هم اکنون برای حضور در باز‌ی‌های کشورهای اسلامی و مسابقات جهانی 2013 مکزیک در جریان است.

 

کد مطلب 2009104

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