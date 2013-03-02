به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح شنبه در نشستی با فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود ضمن بیان اینکه سینما نقش موثری در فرهنگ سازی جامعه دارد با اشاره به تعطیلی طولانی مدت سینمای شاهرود گفت: باید تدبیری برای راه اندازی دوباره سینمای این شهر به کار گرفته شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه سینما یکی از مهمترین ابزار تاثیر گذار جامعه است تصریح کرد: از هنر رسانه می توان در جهت ایجاد آرامش اجتماعی استفاده کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار داشت: علاوه بر آن، سینما تفریحی سالم برای جوانان بوده و با پرکردن اوقات فراغت، از بسیاری معضلات جامعه جلوگیری می کند.

شکری با اشاره به حضور فعال حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در سینما گفت: می توان از توانمندی های این نهاد در راه اندازی و بهره برداری بسیار مطلوب از سینما شاهرود بهره برد.

مهدی بندرآبادی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز در این جلسه با تاکید بر نقش سینما در جامعه و بازگشایی سینمای شاهرود تصریح کرد: رفتارهاي اجتماعی و مناسبات ها بین مردم می تواند از جمله موضوع هایی باشد که با استفاده از سینما در جامعه به بهترین نحو ممکن ماندگار شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان شاهرود هم در این دیدار با اشاره به پیشینه هنر تئاتر و سینما در شاهرود گفت: این سینما در سال 41 ساخته و تاسیس شد و تا سال 86 فعال بود که به علت عدم استقبال و فرسودگی فعلا تعطیل است.

حسن یزدانی در خاتمه افزود: علیرغم پیگیری های اداره ارشاد، کمیسیون ایمنی، سالن سینمای شاهرود را تایید نکرده و رای به ادامه کار آن را ندادند.