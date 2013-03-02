طرح پاکسازی محلات جرم خیز لرستان کلید خورد/ دستگیری 40 سابقه دار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعباس غلامزاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در استان لرستان، اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح و با هماهنگی با مقامات قضایی و امنیتی طرح پاکسازی یکی از محلات آلوده شهر خرم آباد انجام شد.

وی بیان داشت: در راستای اجرای این طرح 40 نفر از افراد سابقه دار در زمینه های شرارت، خرید و فروش مواد مخدر، سارقین، زور گیران و ... دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه از این افراد اموال مسروقه ای نیز کشف شده است، اظهار داشت: همچنین تعدادی آلات جرم مانند شمشیر، قمه، سلاح و ... از این افراد کشف و ضبط شده است.

سرهنگ غلامزاده ادامه داد: طی اجرای این طرح در یکی از مناطق آلوده خرم آباد چهار دستگاه خودرو، چهار دستگاه موتور سیکلت و چهار قبضه سلاح ضبط شده است.

وی با اشاره به تحویل افراد دستگیر شده به مقامات قضایی تصریح کرد: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی محلات آلوده در سطح همه شهرستانهای لرستان به خصوص مرکز استان استمرار خواهد داشت.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با توان بیشتر نیروی انتظامی تا پایان سال با قوت ادامه خواهد داشت، گفت: از مردم خواستاریم که در اجرای این طرح با نیروی انتظامی همکاری لازم را داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با تماس با پلیس 110 موارد را گزارش دهند.