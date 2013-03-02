کارگاه آموزشي کاربردي مداحان اهل بيت(ع) دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم غلامرضایی بعد از ظهر شنبه در کارگاه آموزشی کاربردی مداحان دامغان به آموزش مديريت مداحي، مديريت مداحي از نگاه رهبر، بايسته هاي مديريتي مداحي و بايسته هاي اجراي مداحي پرداخت.

وی با برشمدن ویژگی های مداح اظهار داشت: يک مداح خوب در مرحله اول بايد اخلاق مدار باشد.

رئيس گروه هيئات مذهبي و كانون مداحان تشكل‌هاي ديني سازمان تبليغات اسلامي افزود: مداح باید از پرداختن و بیان مطالبی که دور از شان ائمه بوده پرهیز و از اشعار پخته استفاده کند.

غلامرضایی با بیان اینکه مدیریت مداحی از ضروریات فن مداحی است تصریح کرد: مخاطب شناسی، انتخاب اشعار با محوریت جلسه، وقت شناسی، استفاده از بیت، عزل و اشعار معتبر از جمله مهترین موارد این نوع مدیریت است.

آموزش مداحان بايد در اولويت قرار گيرد

رئيس اداره تبليغات اسلامي دامغان شهرستان دامغان نیز در این برنامه ضمن بیان اینکه آموزش مداحان باید در اولویت برنامه ها قرار بگیرد افزود: آموزش تخصصی مداحان از ورود بسیاری آسیب و خرافات در این حرفه جلوگیری می کند.

حجت الاسلام مصطفي تقوي تصریح کرد: آموزش مداحان برای قرائت صحیح قرآن، مقتل شناسی و ردیف خوانی بسیار با اهمیت بوده و در این راستا باید برنامه ریزی دقیق با استفاده از استادان مجرب صورت بگیرد.

وی اظهار داشت: مداحان اگر در شناخت مقاتل آموزش ببينند و مقاتل معتبر را بشناسند ديگر رواياتي را بيان نمي کنند که خداي ناکرده مورد وهن به اهل البيت(ع) تلقي شود.

مداحان از هرگونه خرافات و غير واقعيات دوري کنند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان همچنین ضمن توصيه به مداحان گفت: شما که ستايشگر ائمه اطهار (ع) هستيد بايد به اصل و واقعيات بپردازيد و از هرگونه خرافات و غير واقعيات دوري کنید.

وی در پايان با اشاره بر لزوم ايجاد آموزشگاه هاي مداحي خاطر نشان کرد: از مداحاني که توانايي ايجاد اين آموزشگاه ها را مطابق دستورالعمل هاي ابلاغي دارند تقاضا مي شود در اين راستا گام بر دارند و وارد صحنه شوند.

دومین کارگاه آموزشی کاربردی مداحان دامغان سالجاری با حضور 130 مداح در سالن بهزیستی این شهر برگزار شد.

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی پس از قبولی در آزمون، گواهینامه پایان دوره دریافت خواهند کرد.

