ادامه قیام مسالمت آمیز مردمی/ محدودیتها علیه انقلابیون تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به انقلابیون بیان کردند: تظاهراتی دیروز از میدان کرانه در غرب منامه تا میدان جنوسان برگزار شد و شرکت کنندگان در این تظاهرات، پلاکاردهایی حمل کردند که مضامین آن درخواست تحویل پیکر شهید محمود الجزیری به خانواده اش، برقراری دموکراسی، تشکیل دولت منتخب و سرنگونی رژیم بود.

تظاهرات کنندگان همچنین به تشییع جنازه نمادین محمود الجزیری در اعتراض به خودداری مسئولان رژیم از تحویل جنازه وی پرداختند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهایی در حمایت از مردم سالاری و محکومیت دیکتاتوری و استبداد سر دادند.

از سوی دیگرآیت الله شیخ عیسی احمد قاسم روحانی برجسته بحرینی گفت: طرفهای بحران در بحرین، مردم و رژیم هستند و کسی نمی تواند به نام رژیم به گفتگوها بپردازد و کسی هم نمی تواند بدون اجازه ملت گفتگو کند.

وی افزود: مردم آماده تعامل با اصلاحات جدی هستند و مخالفان به دنبال شکست گفتگوها نیستند و کسانی که به اقدامات سرکوبگرانه ادامه می دهند در راستای به بن بست کشاندن گفتگوها تلاش می کنند.

شیخ عیسی قاسم در ادامه با اشاره به موضوع تحویل ندادن جنازه شهید محمود الجزیری با گذشت چندین روز از شهادت وی افزود: بحرین تا کنون با زندان زندگان مشهور بود و هم اکنون تبدیل به زندان شهدای آزاده تبدیل شده است.

وی بیان کرد: بحرین به تعداد زندانیان زنده خود، زندان زنان و زندان شهداء افتخار می کند. در بحرین تنها خون نیروهای امنیتی ارزش دارد و خون مردم ارزشی ندارد.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق بحرین با اشاره به اقدام مقامات مصری در جلوگیری از ورود رمله عبدالحمید فعال سیاسی و روزنامه نگار بحرینی و عضو جمعیت الوفاق به این کشور بیان کرد: همسویی برخی کشورها با رژیم دیکتاتوری در بحرین تاسف بار است.

الوفاق بیان کرد: رژیم بحرین فهرست سیاهی تهیه کرده است که شامل هزاران بحرینی است و مقامات اماراتی نیز چند روز قبل مانع ورود منصور الجمری از فعالان بحرینی و ریم خلیفه مدیر دفتر خبرگزاری آسوشیتدپرس در بحرین به این کشور شده بودند.

از سوی دیگر دادگاهی بحرینی برای زینب الخواجه فعال زن بحرینی به اتهام ناسزاگویی و توهین به کارکنان دولت سه ماه زندان صادر کرد.