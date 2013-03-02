باغ پرندگان رشت نقش مهمی در جذب گردشگران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولي الله عظمتي ظهر شنبه ضمن بازدید از پروژه گردشگري باغ پرندگان رشت افزود: شهرستان رشت با وجود اینکه در مرکز استان قرار دارد متاسفانه از فضاهاي گردشگري کمتري نسبت به ساير شهرستان های گیلان برخوردار است.

وي همچنین بر ضرورت گردشگري در رشت تاکید کرد و اظهارداشت: این شهرستان ظرفیت های خوبی برای توسعه این صنعت دارد.

فرماندار رشت گفت: تسهيلات ويژه اي براي واحدهاي گردشگري در سال هاي اخير اختصاص يافته اما اين واحد گردشگري مي تواند از تسهيلات مربوط به مرغداري ها نيز بهره مند شود.

رئیس شرکت گاز شهرستان رشت در ادامه اين بازديد در زمینه مشکلاتي که از سوي مالک اين واحد پيرامون موضوع گرمايش فضاي نگهداري پرندگان و حيوانات اين مجموعه بيان شد، قول داد تا کارشناسان اين اداره به اصلاح وضعيت موجود بپردازند و با نصب پکيج معضل گرمايش اين واحد را به حداقل برسانند.

همچنين مقرر شد تا هزينه هاي برق مصرفي اين واحد از خانگي به واحد کشاورزي تبديل شود.

باغ پرندگان ماهان رشت دارای دو هزار پرنده است و در جاده رشت به خمام در سال 1388 تاسيس شده است.

