آیت الله مهدوی کنی مشکلی برای کاندیداتوری ندارد

حجت الاسلام سید مصطفی میرلوحی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار برخی خبرها مبنی بر عدم کاندیداتوری آیت الله مهدوی کنی برای ادامه ریاست بر مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: شرایط ایشان برای ریاست بر مجلس خبرگان رهبری تغییری نکرده است.

وی افزود: باید دید که چه رسانه هایی اخبار مبتنی بر عدم کاندیداتوری آیت الله مهدوی کنی را منتشر کرده اند و از انتشار این گونه اخبار چه اهدافی دارند.

میرلوحی گفت: آیت الله مهدوی کنی مشکلی برای کاندیداتوری در جهت ادامه ریاست بر مجلس خبرگان رهبری ندارند و شرایط ایشان هم تغییری نکرده است.

به گزارش مهر، پیشتر برخی رسانه خبر از عدم کاندیداتوری آیت الله مهدوی کنی در انتخابات رئیس و هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری داده بودند انتخاب رئیس، اعضای هیات رئیسه و کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری روز سه شنبه هفته جاری در اولین روز برگزاری سیزدهمین اجلاس خبرگان رهبری در مجلس قدیم صورت خواهد گرفت.