به گزارش خبرگزاری مهر، پرسش بزرگ در ذهن دانشمندان این است که آیا این ذره واقعا همان بوزون هیگز بوده که مدت‌ها برای کشف آن تلاش کرده‌اند و وجود آن چندین دهه پیش پیش بینی شده بود یا خیر.

تیم آزمایش‌های اطلس و سی ام اس در برخورد دهنده بزرگ هادرون در آزمایشگاه فیزیک سرن در ژنو سوئیس که این ذره مشاهده شده است تحلیل‌های کامل از اطلاعاتی را که در سال 2012 جمع کرده را طی کنفرانسی در ایتالیا ارائه می‌کنند.

این کنفرانس که از آن با عنوان کنفرانس موریوند یاد می‌شود از روز 2 مارس ( 13 اسفند) آغاز شده و تا روز 16 مارس (26 اسفند ماه) در شهر "لا ثایل" ایتالیا ادامه خواهد داشت.

محققان در ژوئن 2012 اعلام کردند که ذره‌ای را مشاهده کردند که از زمان کشف امید به مشاهده آن داشتند.

سرجیو برتولوچی مدیر تحقیقات سرن (سازمان هسته‌ای اروپا) طی بیانیه‌ای اظهار داشت: همه می‌خواهند بدانند که به ما به طور دقیق چه چیزی را کشف کرده‌ایم، این اکتشاف در پی یک تحقلی نفس‌گیر و طولانی صورت گرفته است. کشف هیگز تنها بخشی از برنامه تحقیقاتی در آزمایش‌های برخورد دهنده بزرگ هادرون است و بی تردید هزاران موضوع جذاب دیگر در فیزیک وجود دارد که در کنفرانس موریوند به آن اشاره می‌شود.

بوزون هیگز قطعه گم شده مدل استاندارد فیزیک است که تمام ذرات ریز اتمی در دنیا را توصیف می‌کند. پیتر هیگز نظریه پرداز فیزیک و همکارانش در سال 1964 وجود احتمالی این ذره را مطرح کرده و اظهار داشتند که این ذره به تمام ذرات دیگر جرم داده است و به نوعی عامل جرم بخشیدن به ماده تلقی می‌شود.

این درحالی است که محققان هشدار داده‌اند که بعید است که بخش آخر از توصیفاتی که درباره هیگز شده طی هفته‌های آتی به اثبات برسد.

پائولین گاگنیون فیزیکدان برخورد دهنده بزرگ هادرون در وبلاگ روزانه‌های کوانتوم که به فیزیک اختصاص دارد نوشته است: بسیاری از مردم امیدوارند که اطلس و سی ام اس دو گروه تحقیقاتی در برخورد دهنده بزرگ هادرون در سرن در نهایت اعلام کنند که بوزون کشف شده سال گذشته همان بوزون هیگز است، متأسفانه هنوز زود است که بخواهیم چنین نتیجه گیری کنیم، با این اوصاف، انتظار می‌رود که هر دو گروه آزمایشی اطلاعات به روز و جالبی درباره اندازه جرم این بوزون جدید و سرعت از بین رفتن آن ارائه کنند که همه آنها می‌تواند تصویر واضح‌تری از آن را ارائه کند.

محققان برای نشان دادن این که آیا این ذره درحقیقت همان بوزون هیگز است باید به مطالعه تباهی آن بپردازند. این ذره گریزان و عجیب است و تقریبا بلافاصله پس از ظاهر شدن در شتاب دهنده به ذرات دیگری تبدیل می‌شوند.

فیزیکدان‌ها امیدوارند با مطالعه سرعت و الگوهای تباهی این ذره نشان دهند که آیا این ذره دارای ویژگی‌های پیش بینی شده برای بوزون هیگز بوده یا خیر.